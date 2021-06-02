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Lefkoşa-Girne anayolunda kaza!

Şans eser yaralanan olmadı..

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:53
Lefkoşa-Girne anayolunda kaza!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 00.35 raddelerinde Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde 3 – 4 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki SP 679 plakalı salon araç ile 122 mg etil alkol tesiri altında güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Rılwan Adesola DAWON(E-26) seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yol ortasında yolu gidiş ve gelişine ayıran New Jersey tipi beton bariyere aracının sağ ön kısmı ile çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde bir kez döndüğü esnada aracının sol arka kısmı ile yine beton bariyere çarptıktan sonra gidişine göre yolun solundan yoldan çıkıp toprak arazi içerisindeki akasya ağacına aracının ön kısmı ile çarpıp önü güney istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durdu..

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Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kazadan sonra SP 679 plakalı araç sürücüsü Rılwan Adesola DAWON, kaza mahalinden ayrılmış olup aynı gün saat 02.50’de tespit edileeek tutuklanmıştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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