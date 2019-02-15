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Lefkoşa'da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Lefkoşa'da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

15 Şubat 2019 Cuma 20:30
Lefkoşa'da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Lefkoşa'da bu akşam bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Taşkınköy bölgesinde Kemal Aksay Caddesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu Shahlo Bekenova (K-26), Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subayı'nın verdiği bilgiye göre, saat 20.00 sıralarındaki kazada, Merve Türksev (K-27) yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Shahlo Bekenova'ya çarptı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 15.02.2019 23:35
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