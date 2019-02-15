Lefkoşa'da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Lefkoşa'da bu akşam bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Taşkınköy bölgesinde Kemal Aksay Caddesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu Shahlo Bekenova (K-26), Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis Basın Subayı'nın verdiği bilgiye göre, saat 20.00 sıralarındaki kazada, Merve Türksev (K-27) yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Shahlo Bekenova'ya çarptı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.