LAÜ’de “Karaoke ve Dans Gecesi” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi tarafından, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik dünenlenen oryantasyon programı “Karaoke ve Dans Gecesi” ile devam etti.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi kültürel müzikleri ile karaoke yaptıkları gecede öğrencilerin performansları beğeni kazandı. Ayrıca gecede dans gösterileri ile öğreciler keyifli vakit geçirme fırsatı buldular.

Öğrenciler gece ile ilgili görüşlerini şöyle ifade ettiler;

Asfund Yar Hussaın Jadoon; Pakistan’dan geldim ve İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim görüyorum. Oryantasyon programındaki etkinlikler, üniversitemize uyum sağlamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca bu etkinlikler derslerimize başlamadan önce önemli bir motivasyon oldu. LAÜ ile ilgili düşüncelerimi belirtmem gerekirse, kampüs hayatı öğrenciler için güzel fırsatlar sunuyor.

Madına Lakhno; Kazakistan’dan geldim, Mimarlık öğrencisiyim. Bu akşamki etkinliği çok beğendim. Umarım böylesi etkinlikler daha fazla olur. Bu gece ayrıca şarkı söyledim ve çok eğlenceliydi. Uyum sağlamamız için etkinlikleri çok gerekli buluyorum. Üniversitemizde birçok farklı ülkelerden öğrencilerin eğitim görüyor olması tercihimde önemli etken oldu.

Praıse Peter Adeotı; Nijerya’dan geldim ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenim görüyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ama gerçek şu ki hangi ülkeden ve kültürden gelmiş olduğunuz farketmez müziğin birleştirici gücüyle herkes bir araya geldi. Diğer yeni öğrencilerle kaynaşmak için çok güzel bir fırsat oldu. Etkinliklerde tanıştığım arkadaşlarla yurtta da karşılaştık ve birbirimizle daha hızlı kaynaştık. LAÜ’de çok sıcak karşılandım. Ayrıca uluslararası bir ünversite olması da benim için çok önemli. Burdaki insanlar çok sıcak ve yardımsever. Üniversitemizin sunduğu birçok fırsatı iyi değerlendirmeye çalışacağım.

Farahrım Bıtar: Fas’tan geldim ve Turizm bölümü öğencisiyim. Bizler için düzenlenen etkinliği çok beğendim ve keyif aldım. LAÜ öğrencisi olduğum için kendimi şanşlı hisediyorum . LAÜ çok iyi bir üniversite.