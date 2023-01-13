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LAÜ akademisyeni Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü

13 Ocak 2023 Cuma 12:29
LAÜ akademisyeni Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü

  Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Medisinal Kimya alanında gelenekselleşen önemli kongrelerden biri olan “8. Uluslararası İlaç Tasarım Kongresi”de LAÜ’ü temsil edildi.

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi akademisyeni Yrd. Doç. Dr Faika Başoğlu Ünal’ın kısa sözlü sunumu birincilik ödülüne layık görüldü.

  İlaç tasarımı, ilaç tasarımında yapay zeka, e-farmakofor çalışmaları, moleküler modelleme ve daha birçok önemli konular hakkında sunumlar yapan birbirinden değerli konuşmacıların ve katılımcıların yer aldığı kongrede Eczacılık Fakültesi, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Faika Başoğlu Ünal  “Hepatoselüler karsinomda hücre ölümünü tetikleyen yeni bir molekül: in vitro çalışması, moleküler modellemesi ve ADME çalışmaları” başlıklı sözlü bildirisi ile katılarak LAÜ’yü temsil etti.

  Kongrede Ünal sözlü bildiri olarak sunulan çalışmada;  karaciğer kanserinde nekroptotik yolak üzerinden RIPK1 enzimi aktivasyonu ile antikanser aktivite gösteren aday ilaç molekülünün reseptöre olan afinitesini moleküler modelleme çalışması ile ortaya koyarak ve  en iyi kısa sözlü sunum ödülüne layık görüldü.

  Ünal, birbirinden değerli bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kongrede çalışmasının birincilik ödülüne layık görülmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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