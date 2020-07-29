banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
437.066
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1144
EURO
8.1794
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
Bir yol bulamadığında o yolu açabilmek görevdir
Bir yol bulamadığında o yolu...
banner355

LAÜ Akademisyeni Özyel “Polifenoller ve Kardiyovasküler Hastalıklar” konusunu ele aldı

29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:29
LAÜ Akademisyeni Özyel “Polifenoller ve Kardiyovasküler Hastalıklar” konusunu ele aldı
banner337
banner351

banner341
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel, “Polifenoller ve Kardiyovasküler Hastalıklar” konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde başta gelen ölüm nedenlerindendir. Bizim toplumumuz da kalp ve damar hastalıklarına çok yatkındır” diyen Özyel bunun başlıca nedenlerinin ‘kötü kolesterol’ olarak bilinen düşük yoğunluklu kolesterol (LDL) seviyesini artıran hazır yiyecek tüketimi, sigara kullanımı, obezite ve stres gibi faktörler olduğunu ve bu faktörlerin kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebileceğini ifade etti.

Polifenoller bitkilerde doğal olarak bulunur ve antioksidan olma özelliğine sahiptirler

Günümüze kadar yapılan epidemiyolojik çalışmaların sonuçlarının meyve ve sebze tüketiminin fazla olmasının kardiyovasküler hastalıklar ve ayrıca kanser hastalığına yakalanma riskini azalttığına işaret etttiğini söyleyen Özyel, çeşitli sebze ve meyvelerde bulunan ve polifenol adı verilen bileşiklerin bu olumlu etkiye katkı koyduğunun düşünülmekte olduğunu belirtti. Polifenollerin bitkilerde doğal olarak bulunan, bitkiler için yaşamsal önemi olmayan fakat bitkinin çevresel koşullara adapte olmasına, korunup hayatta kalmasına ve neslini sürdürebilmesine yardımcı olmak gibi etkileri olan bitki sekonder metabolitlerinden bir grup olduğunu dile getiren Özyel, meyve ve sebzelerin yanında kabuklu yemişler ve tohumlar, kakao ürünleri, tam tahıllı ürünler, çay ve kahve ile kırmızı şarabın yüksek miktarda polifenol içeren gıda kaynakları arasında olduğuna dikkat çekti.

“Polifenoller antioksidan olma özelliğine sahiptirler. Günümüze kadar olan birçok çalışma polifenollerin kalp ve damar hastalıkları üzerindeki koruyucu etkisini bu bitki metabolitlerinin antioksidan özellikleriyle ilişkilendirmiştir” diyen Özyel, antioksidanların, metabolizmadaki reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan ve oksidatif strese yol açan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücreleri kardiyovasküler hastalıklar ve kanseri tetikleyebilecek olan oksidatif zarardan koruduğunu belirtti.

Bitkisel kaynaklı besinlerden zengin beslenmenin birçok hastalığı geciktirici veya önleyici etkisi görülüyor

Polifenollerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini destekleyen çalışmaların birçoğunun insan hücre kültürleri üzerinde gerçekleştirilmesi ve insan çalışmalarının halen sınırlı olması, polifenollerin faydalarından bahsederken kontrollü olma gerekliliğini ortaya çıkardığını ifade eden Özyel, “Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise gıdalardaki polifenollerin tüketildikten sonra metabolize edilmesi, yani hücrelerde test edilen polifenollerin vücut sıvılarında aslında hücreler üzerinde test edildikleri formda ve yoğunlukta olmama ihtimallerdir. Dolayısla, her ne kadar da polifenollerle zengin olan gıdaların kalp ve damar hastalıklarına iyi geleceği düşünülse de hücreler üzerinde görülen etkinin yakalanabilmesi için çok büyük miktarlarda tüketilmesi gerekir ki bu da gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Bu araştırmalar güçlü bir temel oluştururken, hedeflenen polifenollerin dolaşım sisteminde faydalı olabilecek bir form ve yoğunluğa ulaşması ve potansiyel biyolojik etkilerini göstermeleridir” dedi.

Özyel özet olarak, bitkisel kaynaklı besinlerden zengin beslenme alışkanlığının kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığı geciktirici veya önleyici etkisinin görülmekte olduğunu belirterek, günümüzde de polifenol içeriğiyle satılan ve hastalık riskini azalttığı iddia edilen çeşitli suplemanların kullanımında yukardaki bilgilerin göz önünde bulundurularak dikkatli olunmasına ve özellikle doğal ürünlerin tercih edilmesi gerekliliğine dikkatleri çekti.

Anahtar Kelimeler:
Lefke Avrupa ÜniversitesiBesim Özyel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otelciler Birliği: “bugünkü Sistemin Yetersizliğinden Sorumlu Olan Yıllardır Yapısal Reformları Engelleyen Zihniyet”
Otelciler Birliği: “bugünkü Sistemin Yetersizliğinden Sorumlu Olan Yıllardır Yapısal Reformları Engelleyen Zihniyet”
Tüketiciler Derneği Bayramda Tüketicilerin Şikayetlerine Çözüm Bulacak
Tüketiciler Derneği Bayramda Tüketicilerin Şikayetlerine Çözüm Bulacak
Demokrat Parti 28 Yaşında
Demokrat Parti 28 Yaşında
Cumhurbaşkanı Akıncı İle Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasında Bayram Kutlama Mesajı Teati Edildi
Cumhurbaşkanı Akıncı İle Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasında Bayram Kutlama Mesajı Teati Edildi
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “kıbrıs Türk Halkı Olarak Dört Bayramı Birden Kutlamanın Büyük Sevinç Ve  mutluluğunu Yaşıyoruz”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “kıbrıs Türk Halkı Olarak Dört Bayramı Birden Kutlamanın Büyük Sevinç Ve  mutluluğunu Yaşıyoruz”
4 üründe limit üstü kalıntı bulundu!
4 üründe limit üstü kalıntı bulundu!
City Mall’de çifte bayram!
City Mall’de çifte bayram!
Gökbörü: “İstihdam için mevzuata uygun hareket edilecek”
Gökbörü: “İstihdam için mevzuata uygun hareket edilecek”
Üstel Tüm Halkın Ve İslam Alemi’nin Bayramını Kutladı
Üstel Tüm Halkın Ve İslam Alemi’nin Bayramını Kutladı
Kıbrıslı Türk Mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun Tasarımı, Los Angeles’ta Halk Jürisi Oylamasını Kazandı
Kıbrıslı Türk Mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun Tasarımı, Los Angeles’ta Halk Jürisi Oylamasını Kazandı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim