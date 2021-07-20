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Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu: Barış ve Özgürlük Bayramı’nı büyük bir övünçle kutlarız

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

20 Temmuz 2021 Salı 09:45
Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu: Barış ve Özgürlük Bayramı’nı büyük bir övünçle kutlarız

13 Lions Kulübü’nün bağlı bulunduğu Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran, yayımladığı mesajda, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıldönümünde tüm KKTC vatandaşlarının, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı büyük bir övünçle kutladıklarını belirtti.
Kuran, “Barış ve Özgürlük Bayramı’nda özgürlük ve güvenlik için can veren tüm şehitleri rahmetle, kanını ve terini akıtan muharip gazileri, Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve varoluş mücadelesine katılan herkesi saygı ve hürmetle andıklarını” ifade etti. 

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Son Güncelleme: 20.07.2021 10:28
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