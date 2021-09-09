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Kurultayla ilgili yaşananlar masaya yatırılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi bugün saat 16:00'da toplanıyor..

09 Eylül 2021 Perşembe 08:57
Kurultayla ilgili yaşananlar masaya yatırılacak

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Parti Meclisi’ni kurultayla ilgili yaşananları değerlendirmek üzere toplantıya çağırdı.

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Toplantı bugün Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’de yapılacak.

Açıklamasında salgın sürecinden geçildiğine işaret eden Saner, 17 bin üye ve ülkenin sağlığı göz önünde bulundurularak Parti Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi’nde alınan kararla sadece bir merkezde değil iki merkezde oy kullanılması yoluna gidildiğini, bu kararları sabote edici davranışların ülke insanı ve parti üyelerine zarar vereceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
UBP Parti MeclisiErsan SanerKurultay
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