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Kurşunlama olayı halen soruşturuluyor

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden AdamÖldürmeye Tesebbüs,Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu,Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın ve ona silahı temin eden zanlı Mesut Okur bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kurşunlama olayı halen soruşturuluyor

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden AdamÖldürmeye Tesebbüs,Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu,Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın ve ona silahı temin eden zanlı Mesut Okur bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Şubat 2019 Salı 14:03
Kurşunlama olayı halen soruşturuluyor

Kurşunlama olayı halen soruşturuluyor

Evrim Kamalı

 Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet verenMüfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden Emre Yalçın’ın itirafı üzerine olayda kullandığı söz konusu tabancayı zanlı Şükrü Diprede’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.Polis, zanlı Emre Yalçın’ın ifadesi üzerine tutuklanan zanlı Şükrü Dipdere’nin de tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Polis Dipdere’nin ifadesinde söz konusu tabancaları zanlı Mesut Okur’da aldığını itiraf etmesi üzerine zanlı Mesut Okur’un da tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Aydın, zanlı Emre Yalçın’ın hesabına yatırılan paranın bir kısmını zanlı Mesut Okur’un hesabına yatırdığının belirlindiğini mahkemeye aktardı. Zanlı Emre Yalçın’ın ikinci bir gönüllü ifade verdiğini söyleyen Aydın, cep telefonunun şifresini ise söylemediğini belirtti. Aydın, data inceleme şubesinin telefonu incelediğini ve zanlının internet üzerinden yaptığı görüşmelere ulaşılmaya çalışıldığını söyledi. Aydın, ifadelerin alındığını, kamera kayıtlarının incelendiğini, telefonların incelenmesi gerektiğine vurgu yapıp, tutukluluk süresi dolan iki zanlının da üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Mesut Okur’un avukatı müvekkilinin boğazının ağrıdığını söyleyerek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Emre Yalçın’ın avukatı Erinç Cemal da müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan,meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KurşunlamaSoruşturma
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