Kundakçı, 3 gün tutuklu kalacak!

Karşıyaka’da sakin zanlının dün akşam 21.45 sıralarında, Alsancak’ta bulunan işletmeciliğini Karl Long’un yaptığı Paddi Longs Bar Restaurantta, aşırı derecede alkol olarak gittiğini ve işletme müdürü J.M.U’yu, önce sözle ardından da elle taciz ettiğini anlatan tahkikat memuru, zanlının restauranttan dışarıya çıkarılırken, müdürü ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit etti.

Aynı mekanın, bu sabaha karşı 00.10 raddelerinde, kapalı olduğu sırada, kasten ateşe verilmerek kundaklandığını söyleyen tahkikat sorumlusu, yürütülen tahkikat kapsamında, işletmede tehdit savuran Murphy’nin Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Tahkikat sorumlusu, konu şahsın adına kayıtlı bulunan HM 409 plakalı salon araç olay yerine yakın mesafede terk edilmiş olarak bulunarak , emare alındığını kaydetti.

Tahkikat sorumlusu , soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti.