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Küçük yarın devlet töreni ile toprağa verilecek

Küçük yarın devlet töreni ile toprağa verilecek

12 Mart 2019 Salı 07:17
Küçük yarın devlet töreni ile toprağa verilecek

Eski UBP Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan İrsen Küçük yarın toprağa verilecek.

İrsen Küçük, düzenlenecek devlet töreninin ardından İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.

27 Aralık’ta gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren İrsen Küçük, 20 Şubat’ta taburcu olarak evine dönmüş ancak 2 Mart’ta kötüleşmesi nedeniyle tekrar Merkez’e yatırılmış 10 Mart pazar günü vefat etmişti.

Son Güncelleme: 12.03.2019 11:23
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