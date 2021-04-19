KTÜKD: “Herkesi yargı kararlarına saygıya davet ederiz”

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bir ülkenin demokratik işleyişinin en önemli göstergesinin, “güçler ayrılığı prensibi” olduğuna işaret edilerek, yargının bağımsızlığının da bunun ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

Son günlerde gerek yurt içi gerekse yurt dışından Yüksek Mahkeme Başkanlığı’nın işleyişine yönelik eleştiri sınırını aşan söylemleri endişeyle izlediğini belirten Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, “Herkesi bağımsız yargıya ve onun kararlarına saygıya davet eder, bu söylemlerden üzüntü duyduğumuzu kamuoyuna duyururuz” dedi.