KTTB: “Hamilelik ve emzirme dönemlerinde Covid-19 aşısı olunabilir”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Eğitim Sorumlusu Dr. Ceyhun Dalkan konuyla ilgili açıklamasında, hamile kişilerin, hamile olmayan kişilere göre ciddi Covid-19 geçirme riskinin daha yüksek olduğunu kaydetti.

Uluslararası araştırmalara göre, hamilelik sırasında özellikle gebeliğin 3. ayından sonra Covid-19 aşısı olunabileceğini ifade eden Dalkan, “Hamilelik sırasında Covid-19 aşısı yaptırmak sizi Covid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalıklardan ve ölümden koruyabilir” dedi.

Genel ciddi hastalık riski düşük olmasına rağmen, hamilelerin, hamile olmayan kişilere kıyasla ciddi Covid-19 hastalığı, hastaneye, yoğun bakıma yatma, solunum desteği ihtiyacı veya ölüm gibi konularda anlamlı derecede risk altında olduğuna işaret eden Dalkan, Covid-19'lu hamilelerde, erken doğum riski ve gebelik komplikasyonlarının daha sık görüldüğünü kaydetti.

Dalkan, hamileyken Covid-19 aşısı yaptırıp yaptırmama konusunda kararsız kalındığında, “Covid-19'a maruz kalma riski, kronik hastalığın olması, aşının bilinen faydaları, hamilelik sırasında aşıların güvenliği hakkında artan kanıtları göz önünde alarak kişinin kendi kararını verebileceğini” kaydetti.

“GEBELİKTEKİ AŞI BEBEĞİ DE KORUYOR”

Aşıların etki mekanizmasına bakarak, hamilelerde risk oluşturma ihtimalinin düşük olduğunu, fakat hamilelerde Covid-19 aşılarının güvenliği hakkında sınırlı veriler bulunduğunu, ayrıca, Covid-19 aşılarının güvenliğini ve hamilelerdeki, etkinliği konusundaki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Dalkan, ayrıca yapılan araştırmalarda gebelikteki aşının bebeği de koruduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Emziren anneler ve bebeklerle ilgili yapılan çalışmaların kısıtlı olduğunu ifade eden Dalkan, fakat aşıların etki mekanizmasına bakıldığında, Covid-19 aşılarının emziren anneler veya bebekleri için bir risk olmadığını belirtti.

“Bu nedenle emziren anneler Covid-19 aşısı olabilirler” diyen Dalkan, “Son raporlar, COVID-19 aşısı olan emziren annelerin anne sütlerinde bebeklerini korumaya yardımcı olabilecek antikorlar olduğunu göstermiştir” dedi.

“AŞI OLMAK KİŞİSEL BİR SEÇİMDİR”

Dalkan, aşı olmanın kişisel bir seçim olduğuna işaret ederek, aşılamadan sonra da Covid-19'a karşı koruma önlemleri maske, fiziksel mesafe, hijyen ve kapalı mekanların etkin havalandırılmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.