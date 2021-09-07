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KTSO ile RDÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) arasında bugün iş birliği protokolü imzalandı. 

07 Eylül 2021 Salı 16:30
KTSO ile RDÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, protokole, oda adına Başkan Ali Kamacıoğlu, üniversite adına ise Rektör Prof.Dr.Hasan Ali Bıçak imza koydu.
Protokolün amacı, öğrenciler için odaya üye firmalarda staj imkânları ve iş fırsatları yaratmak, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemek, bilgi, deneyim yönünden sektör ve eğitim kurumlarının paralelliğini sağlamak olarak belirlendi.
İmza öncesi bir araya gelen, oda ve üniversite yetkilileri, eğitim ve sanayi iş birliğinin ülke kalkınmasında önemine vurgu yaptı.
KAMACIOĞLU

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Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu, ülke kalkınması için bütünlüklü iş birliğine ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, “Aslında tüm sektörler birbirine bağlıdır ve birbirini tamamlar. İyi eğitim kaliteli ve verimli üretimin devamıdır. Bu nedenle sanayi üniversite iş birliğinin önemi oldukça büyüktür” dedi.
BIÇAK 
Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak da, üniversite olarak her zaman kaliteli eğitimi hedeflediklerini dile getirerek, “Odanızın Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin özellikle pandemi öncesi eğitim faaliyetlerini yakından takip ediyordum. Oldukça güzel işler başardığınızı biliyorum. Bunun devamında bizim de katkımızın olmasını gönülden istiyoruz” şeklinde konuştu.
Protokolün imzalanmasının ardından Rektör Bıçak, Oda Başkanı Kamacıoğlu’na üniversitenin adını taşıyan merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın küçük bir büstünü hediye etti.
 

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Son Güncelleme: 07.09.2021 19:17
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