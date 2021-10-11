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KTÖS, okullarda yaşanan sorunlara çözüm önerilerini paylaştı

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), geçen bir ay içerisinde okullarda yaşanan sorunlara çözüm getirmek için önerilerini paylaştı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 11:30
KTÖS, okullarda yaşanan sorunlara çözüm önerilerini paylaştı

Sendika, özverilerinin yüz yüze eğitimin devamı,  önerilerinin ise okullardaki eğitimin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için olduğunu belirtti ve hükümete seslenerek, “Okulları, öğretmenleri, öğrencileri ve eğitimi önemseyin” ifadelerini kullandı.

Sendika’dan yapılan açıklamada, Eğitim Bakanlığı tarafından atılması gereken adımlar şu şekilde sıralandı:

“OKUL İÇİ DÜZENLEME

Eğitim Bakanlığı okul içi düzenlemelerde ‘Okul Pandemi Kurulu’na yetki ve bütçe vermelidir.

Yönetici ve öğretmen kadrolarındaki eksiklik ivedilikle tamamlanmalıdır.

Temizlik ve hijyen malzemeleri tedariğinde devamlılık sağlanmalıdır.

Sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda duyarlı ve detaylı ‘Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’ referans alınmalıdır.

Okula girişlerde Adapass uygulamasını kolaylaştıracak düzenleme yapılmalıdır.

Okulöncesinde taşımacılıktan dolayı okulda bekleyen çocuklar için ek okul taşımacılığı ile soruna pratikte çözüm bulunmalıdır.

Tekrar içeren ve seyrekleştirme isteyen eğitim programlar pandemi koşullarına göre revize edilmelidir. Çekirdek eğitim programı uygulaması ile tüm okulların temel kazanım ve becerilerde akademik bilgi düzeyi eşitlenmelidir.

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SOSYAL MESAFE

Sosyal mesafe sorunu yaşayan okullarımızın sorunlarını çözerek, öğrencilerin okulda bulunma süresinin eşitlenmesi: Ek derslik (yüzde 32 ihtiyaç), taşımacılık (yüzde 50 kapasite), tekli sıra (yüzde 79 ihtiyaç), öğrenci kotası (okul nüfusunu uygun olan okullar ile paylaşma), filtreli havalandırma cihazı (yüzde 99.9 oranında sınıf içi bulaş riskini azaltma).

Okullarda bulaş riski en yüksek gruplar çiftli sıralarda yan yana oturan öğrenciler ve okul öncesi öğrencilerdir. Bölgedeki vaka sayılarına göre ilgili okullarda yeni düzenlemeler getirilmelidir.

OKULLARDAKİ SEMPTOMLAR

Çocukların semptom göstermesi, temaslı olması halinde ailenin nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bilgileri içeren taahhütname aileler tarafından imzalanmalıdır.

Öğrenci velilerinden (aşılı) en az birinden 21 günde test değil, 14 günde bir test istenmelidir.

Semptom gösteren çocuklar evde kalmalı, ailelerin düzenli olarak testleri okula gönderilmeli ve bulaş tespit edilen okullarda test yapmaktan aileler kaçınmamalıdır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararının nasıl uygulanacağı ile ilgili genelge ile resmiyet kazanmalı ve yaptırımı olmalıdır.

HİBRİT EĞİTİM UYGULAMASI

Öğretmenlerin pozitif veya temaslı olması durumunda okuldaki eğitimin sürdürülebilmesi için geçici öğretmen görevlendirilmesi yapılmalıdır.

Geçici öğretmen sistemi uygulamaya girmeyecekse temaslı veya pozitif ancak semptomsuz öğretmenlerimiz derslerini çevrim içi yapmalıdır.

MEB’in verilerine göre okullarda 600 civarı temaslı veya pozitif vaka vardır. Öğrencilerin pozitif veya temaslı olması durumunda öğrenimlerinin kesintiye uğramaması için hibrit eğitim uygulaması devreye girmelidir. Bu anlamda sınıflar fiber optik internet ve kamera ile desteklenmelidir.”

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Son Güncelleme: 11.10.2021 12:04
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