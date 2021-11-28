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KTÖS, Gönyeli İlkokulu’nda eyleme gidiyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yarın Gönyeli İlkokulu’nda  basın toplantısı ve eylem gerçekleştireceğini açıkladı.

28 Kasım 2021 Pazar 09:30
KTÖS, Gönyeli İlkokulu’nda eyleme gidiyor

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir yüz yüze eğitimin sağlık ve güvenlik boyutunu dile getirmek, okulların sorunlarını anlatmak ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmak adına yarın  saat 11.00’de Gönyeli İlkokulu’nda basın toplantısı ve eylem gerçekleştireceklerini kaydetti.
Maviş, çocukların sağlık ve güvenliğini odağına alan sürdürülebilir yüz yüze eğitim için mücadele ettiklerini belirterek, bunun için, okullardaki pratik sorunlara tanıklık edip, bilimsel çalışmalar yürütüp, çözümler ürettiklerini ifade etti.
Maviş, son bir haftada okullar bulaş oranının  iki katına çıktığını belirterek, “Bu rakamlar okulların daha fazla önemsenmesini işaret etmektedir.” dedi. 

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Öğrenci ailelerinin testlerini geç göndermesi, okullarda yapılan testlerin 1-2 gün sonra çıkmaya başlaması, alınması gereken önlemlerin gecikmeye uğraması nedeniyle endişelerinin arttığını vurgulayan Maviş, “Okulların önemsenmemesi, okul dışı ortamların denetlenmemesi ve önlemlerin sıklaştırılmaması ve okullarda artan vakalar nedeniyle özveri ve çabamızın sekteye uğrayacağını gözlemlemekteyiz.” ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 28.11.2021 11:25
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