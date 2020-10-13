Ktös: “faşizme Karşı Barışı Ve İnsanlığın Kardeşliğini Savunmak İnsan Olan Herkesin Görevidir”

Lefkoşa, 13 Ekim 20 : KTÖS, Kıbrıs’ta yaşanan acıların sorumlusunun iki toplumun işbirlikçi faşistleri olduğunu belirterek, “ister Rum olsun, ister Türk olsun, faşist faşisttir. Faşizme karşı barışı ve insanlığın kardeşliğini savunmak insan olan herkesin görevidir” dedi.

KTÖS, Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun yarattığı çatışmaların bedelini kan, gözyaşı, göçler ve acılarla ödemiş olan Kıbrıslıların bu noktaya gelmesini sağlayanların ırkçı fikirleri ile iki toplumu birbirine düşüren “emperyalizmin faşist uşakları” olduğunu belirtti.

“Faşistin Rum’u da, Türk’ü de aynı odaklara hizmet etmektedir” diyen Elcil, Kıbrıs’ın tarihinin iş birlikçi faşistlerin dayanışmasının örnekleriyle dolu olduğunu söyledi. Elcil, “Rum faşistlerin yaptığına da Türk faşistlerin yaptığına da karşı çıkmak insan onuruna yakışandır” dedi.



Elcil açıklamasına şöyle devam etti;“Başkalarının kanı ve gözyaşı üzerinden siyaset yaparak geçinen faşistler, Maraş’taki caddeyi açarak seçimler için provokasyon yapmışlar, ardından ELAM’cı Rum faşistler sınırdaki eylemde yangın çıkararak kuzeydeki Türk faşistlere seçimlerde kullanmak için malzeme vermişlerdir.”(AK/HÖ)