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KTMMOB: "Keyfi davranışlar ile Girne’nin katledilmesine izin vermeyeceğiz"

KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Girne’de yapılması planlanan 40 metrelik heykel için yetkilere uyarı yaptı

27 Mayıs 2021 Perşembe 12:03
KTMMOB: "Keyfi davranışlar ile Girne’nin katledilmesine izin vermeyeceğiz"
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Peyzaj Mimarları Odası, Girne’de yapılacak Asil köylü Heykeli’nin inşası ve konumu konusunda yetkilileri sağduyuya davet ederek uyardı.

KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert, basından edinilen izledikleri kadarı ile söz konusu heykelin 40 metre yüksekliği ve çevre ile ilişkisinin Girne Peyzaj siluetini bozacağı ifade etti..

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Bu konuda Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan kentsel peyzaj silueti ile ilgili bir izin alınıp alınmadığı konusunda bilgileri olmadığını kaydeden Cömert, “Çünkü, bu tür oluşumlar kültürel miras kapsamındaki peyzaj alanlarının korunmasını da ilgilendirmektedir. Ayrıca bu alana gerek yaya gerek alt yapı erişiminin nasıl yapılacağını? Başka yapısal fonksiyonlar barındırıp barındırmayacağı? Ne kadar ağaç kesileceğini, biyo-çeşitliliğin bundan nasıl etkileneceğinin de araştırılmasının yapılarak bir karar alınması gerektiğini düşünmekteyiz” dedi.

Basından öğrendikleri kadarı ile aktarılan bilgiler kapsamında orman arazisi içerisindeki konumunun yetkililerin nasıl ele aldığını da merak ettiklerini ifade eden Peyzaj Mimarları Odası, “Her isteyen orman alanlarına istediği gibi tahribat verebilir mi?” diye ilgili makamlara soru yöneltti.

Cömert, kent ile daha ilişkili bir noktada insan ölçeğini yakalayan ve peyzajda baskılama yapmayacak çözümler ile heykel parklarını oda olarak desteklerini belirterek, “Ancak, böylesi keyfi bir yaklaşımın Girne’nin eşiz güzellikteki yeşil dokusunun ve peyzajının bu şekilde keyfi davranışlar ile katledilmesine izin vermeyeceğimizi de tüm ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek istiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KTMMOBGirne
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