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KTGB, Basın Kartı Komisyonu başkanlığına Cenk Mutluyakalı’yı atadı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın Kartı Komisyonu’nda birliği temsilen görev yapacak üyeliğe gazeteci Cenk Mutluyakalı’yı atadı.

06 Ağustos 2021 Cuma 12:15
KTGB, Basın Kartı Komisyonu başkanlığına Cenk Mutluyakalı’yı atadı

Basın Kartı Tüzüğü uyarınca, Komisyon’da en fazla sarı basın kartı sahibi üyeye sahip örgütün temsilcisinin başkanlık görevini yürüttüğü ve buna göre Basın Kartı Komisyonu’na Cenk Mutluyakalı’nın başkanlık edeceği de bildirildi.
KTGB Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı Emin Akkor tarafından yapılan açıklamada, KTGB Yönetim Kurulu’nun 27 Temmuz’da yaptığı toplantıda aldığı karar uyarınca, bu görevi yürüten Tarkan Kavaz’ın görevden alınarak yerine Cenk Mutluyakalı’nın getirildiği bildirildi.
Açıklamaya göre, Basın Kartı Komisyonu, basın-yayın veya gazetecilik alanında faaliyet yürüten, Birlikler ve Dernekler Yasası tahtında tescil edilmiş ve tescilinden itibaren en az 5 yıl düzenli olarak faaliyetlerini sürdüren dernek veya birliklerin, en az beş yıldır Sarı Basın Kartı sahibi olan birer temsilcisinden ve iki yıl görev yapmak üzere oy birliği ile seçilen Sürekli Basın Kartı sahibi bir gazeteciden oluşuyor. 

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Komisyonda halen KTGB, Gazeteciler Cemiyeti, Dış Basın Birliği, Kameramanlar Birliği ve Spor Yazarları Derneği temsilcileri yer alıyor. 
Açıklamada, Cenk Mutluyakalı’nın, Basın Kartı Komisyonu’nun gazeteci örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla sivilleşmesi sürecinde görev yapmış ve komisyonun 2006’da Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe giren tüzüğüyle ilk başkanlığını da yapmış olduğu hatırlatıldı.
KTGB’den yapılan açıklamada, komisyona yeni dönemdeki çalışmalarında başarı dilenirken, eski Başkan Tarkan Kavaz’a da hizmetleri için teşekkür edildi.
 

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Son Güncelleme: 06.08.2021 12:29
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