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KTEZO, ülkede gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti

 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekerek, “kişi başına ortalama gelirin 10 bin doların altına düştüğü bir ülkede, asgari ücretin 30 kilo et seviyesine düştüğü bir ülkede, hayat pahalılığı altında bir avuç azınlığa 700-800 TL, ezici bir çoğunluğa ise 200 TL verilemeyeceği” görüşünü belirtti.

KTEZO, ülkede gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti

 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekerek, “kişi başına ortalama gelirin 10 bin doların altına düştüğü bir ülkede, asgari ücretin 30 kilo et seviyesine düştüğü bir ülkede, hayat pahalılığı altında bir avuç azınlığa 700-800 TL, ezici bir çoğunluğa ise 200 TL verilemeyeceği” görüşünü belirtti.

14 Şubat 2020 Cuma 10:24
KTEZO, ülkede gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti


KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, geçimin bu kadar dibe vurduğu bir ülkede asgari ücret konusunun biraz da ahlaki bir mesele olduğunu, hele de kaynakların yüzde 90’ı maaş ve maaşlarla ilgili düzenlemelere gidiyorsa, bu eşitsizliğin hiç olmayacağı  ifade edildi. 
Ülkede asgari ücret tartışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, alım gücü düşerken, harcamalar artmaya devam ederken, bu tartışmaların daha da şiddetleneceğinin “aşikâr” olduğu kaydedildi. 
Asgari ücret tartışmasının al-vere dönüştürüldüğü, asgari geçimi tutturabilmeyi, açlık-yoksulluk sınırlarının belirlenmesi ile çözülebileceğinin sanıldığı ifade edilen açıklamada, asıl meselenin insanca yaşanabilecek hedeflere ulaşmak olduğuna işaret edildi. 

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“En azından asgari yaşam için gerekli kaynağa ulaşabilmek. Bunu da geçtik, bu konuda ne yapıyoruz? Asgari yaşamın gerekliliklerini yerine getirmek için hangi sosyal, ekonomik politikaları uyguluyoruz? Kuzey Afrikalının da, Ortadoğulunun da, Orta Asyalının da asgari yaşam için gerekli olan bir kaynağa ihtiyacı var. Ama olmuyor. O kaynaklara ulaşılamıyor, yaratılamıyor. Aksine açlık, yoksulluk artmaya devam ediyor. 
Sizin o kaynağı, asgari yaşam seviyesini yakalamak için yaptıklarınız önemli. Siz üretmeyeceksiniz, siz katma değer yaratmayacaksınız, toplumun toplam işgücünün yüzde otuzunu üretime katmayacaksınız, doğayı, çevreyi, ülkeyi tüketerek siyaset yapacaksınız, sonra da asgari bir seviye yaratacaksınız. Yok öyle bir şey”

 

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Son Güncelleme: 14.02.2020 13:40
Anahtar Kelimeler:
KTEZO Gelir Dağılımı
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