KTEZO: "Kapıların kapanması toplumlararası güvensizliği körüklüyor"

KTEZO Kıbrıs Rum Yönetiminin koronavirüs gerekçesiyle Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kapılarını kapatmasıyla ilgili yayınladığı bildiride “Dört kapı için sağlık gerekçesi ileri sürülürken diğer kapılar için sağlığın gerekçe gösterilmemesi anlaşılamadı” denildi.
Kararın “toplumlar arasında güvensizliği körükleyeceği” kaydedilen bildiride, “Kabul edilemeyecek olan bir uygulama ile karşı karşıyayız. Tedirginlik veren, endişe yaratan kapatma kararının derhal kaldırılması için çağrı yapıyoruz” denildi.