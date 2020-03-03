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KTEZO: "Kapıların kapanması toplumlararası güvensizliği körüklüyor"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 4 geçiş kapısını kapatmasının toplumlar arasında güvensizliği körükleyeceğini söyledi ve kararın geri çekilmesi çağrısında bulundu

KTEZO: "Kapıların kapanması toplumlararası güvensizliği körüklüyor"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 4 geçiş kapısını kapatmasının toplumlar arasında güvensizliği körükleyeceğini söyledi ve kararın geri çekilmesi çağrısında bulundu

03 Mart 2020 Salı 11:26
KTEZO: "Kapıların kapanması toplumlararası güvensizliği körüklüyor"
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KTEZO Kıbrıs Rum Yönetiminin koronavirüs gerekçesiyle Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kapılarını kapatmasıyla ilgili yayınladığı bildiride “Dört kapı için sağlık gerekçesi ileri sürülürken diğer kapılar için sağlığın gerekçe gösterilmemesi anlaşılamadı” denildi.

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Toplumlararası ilişkilere hizmet eden adımlar arasında en önemli adımın kapıların açılmasının olduğu, bugüne kadar ticaretin Güney’e kayması nedeniyle tartışmaların yaşandığı ancak kapatılmasının gündem dahi olamadığı belirtilen bildiride, kapıların kapatılması “İzahı mümkün olmayan saçmalıklar” şeklinde değerlendirildi.

Kararın “toplumlar arasında güvensizliği körükleyeceği” kaydedilen bildiride, “Kabul edilemeyecek olan bir uygulama ile karşı karşıyayız. Tedirginlik veren, endişe yaratan kapatma kararının derhal kaldırılması için çağrı yapıyoruz” denildi.


 

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Son Güncelleme: 03.03.2020 17:15
Anahtar Kelimeler:
KTEZORum Tarafının Kapıları Kapatması
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