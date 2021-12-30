KTEZO başkanlığına vekaleten Ardıç atandı

Odadan yapılan açıklamaya göre KTEZO Yönetim Kurulu, Başkan Mahmut Kanber’in erken genel seçimlerde milletvekili adayı olmasından ötürü başkanlık görevinden istifa etmesini değerlendirdi.
Odanın kurumsal yapısı içinde bir değişikliğin gerekli olmadığı kararını alan Yönetim Kurulu açıklamasında, “Olağan üstü koşullarla yüz yüze olduğumuz yeni dönemde esnaf, zanaatkar, üretici, usta, çalışan ve tüm halkımıza ülkemizde umudun yeniden yeşermesi için dayanışma çağrısında bulunur, mücadelenin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha vurgularız” ifadelerine yer verdi. .
Son Güncelleme: 30.12.2021 18:47