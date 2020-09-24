KTAMS’ın Trafik Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi devam ediyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Trafik Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi devam ediyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Covid-19 bulaşının yayılmasının engellenmesi ve kamusal hizmetlerin kesintiye uğramaması adına rotasyon usulü ile çalışılması önerisini hükümete sunduklarını ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hariç hükümetten yazılı ve resmi yanıt gelmediğini açıklamıştı.

Bu nedenle pazartesi günü başlatılan grev, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi'nde bugün de sürdürülecek.

Bengihan açıklamasında, “İlgili dairelerden hizmet bekleyen halkımızın mağdur edilmesinin tek sorumlusu devlet ciddiyetinden yoksun olan, seçim telaşındaki UBP-HP hükümetidir.” ifadelerini kullandı.

KTAMS, hükümetin koronavirüs önlemleri çerçevesinde rotasyonla ilgili resmi bir karar üretmemesi nedeniyle Başbakanlık önünde açıklama yapacak. (14.00)