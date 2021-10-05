KTAMS, hükümetin vatandaşlık politikasını protesto etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bugün İçişleri Bakanlığı’nda hükümetin vatandaşlık politikalarını protesto etti.

Eylemde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Sendika Genel Sekreteri Serman Yiğit, kriterlere bakılmadan sadece UBP’ye oy verme potansiyeli olan kişilerin vatandaş yapıldığını ileri sürerek, “Kıbrıs Türk halkının kültürünün, kimliğinin ve iradesinin yok edilmek istendiğini" savundu.

“Golifa gibi vatandaşlık dağıtıldığı” iddiasında bulunulan eylemde, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e kaç kişinin vatandaş yapıldığını açıklaması çağrısı yapıldı. Eylemde Bakan Evren’e verilmek üzere “golifa” da dağıtıldı.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin kurulduğu günden itibaren aldığı siyasi kararlar ve ekonomik uygulamalarla insanları sefalete, ülkeyi felakete sürüklediğini iddia etti. Bengihan, “Bu hükümet tarihte felaket hükümeti olarak anılacaktır” dedi.

10 ayda Cumhuriyet Meclisi’nden 6 yasa tasarısı geçirilirken, Bakanlar Kurulu’nun “Meclis’in ve halkın iradesinin yok sayıldığı” 74 yasa gücünde kararname hazırladığına işaret eden Bengihan, Meclis’in itibarsızlaştırıldığı kararnamelerin aynı zamanda Meclis İç Tüzüğü ve Anayasaya aykırı olduğunu, dolayısıyla Anayasa’nın da “ayaklar altına alındığını” iddia etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in 2016 yılında da İçişleri Bakanlığı yaptığını ve sadece yurttaşlığa odaklandığını, kriterlere bakmadan sadece UBP’ye oy verecek kişilere vatandaşlık verdiğini ileri süren Bengihan, Evren’in şimdi de o rekorunu kırmak istediğini savundu.

Bengihan, ülkenin geleceği, kültürü, siyasi iradesi ve dokusu düşünülmeden vatandaşlık verildiğini ve Muhaceret Dairesi’nde bunu sağlayacak ekipler oluşturulduğunu iddia etti.

İlk hedefin belediye seçimlerinde UBP’nin kazanması olduğunu savunan Bengihan, Gönyeli Belediyesi’ne yönelik bölge sınırlarında UBP’ye oy verme potansiyeli olan kişilere vatandaşlık verildiğini savundu.

Bengihan, Lefkoşa’da da aynı durumun geçerli olduğunu, ülkede 20-30 yıl yaşayan ve kriterlere uyan kişiler yerine UBP’ye oy verme potansiyeli olanların vatandaş yapıldığını ileri sürdü.

“Amaç önce belediyeleri, ardından ülke genelini UBP hegemonyasına sokmaktır” iddiasında bulunan Bengihan, vatandaş olma kriterlerini karşılayan kişilere de haksızlık yapıldığını kaydetti. Bengihan, ülkede üç günlük çalışma izniyle bulunanlara, ülkeye hiç gelmemiş kişilere, külliye mimarına vatandaşlık verildiğini savundu.

Ülkeye girişlerin kontrolsüz olduğunu ileri sürerek, hapishane, hastane ve okulların dolup taştığını söyleyen Bengihan, 10 bin kişiye vatandaşlık verildiğini ileri sürdü,

Bengihan, günde 75, ayda yaklaşık bin 500 olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişiye yurttaşlık verildiğini savundu.

BAKANA ELEŞTİRİ

“Kıbrıs Türk halkının iradesinin yok olmasına izin vermeyeceğiz” diyen Bengihan, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e de eleştirilerde bulundu.

Bengihan, “Tarihe iz bırakanlar bıraktıkları izlerle hatırlanır ve öyle anılır Kutlu Evren de golifa gibi vatandaşlık vermesiyle anılıp, golifacı Evren Paşa olarak hatırlanacak. Tarih bunu yazacaktır. Bu halk sizi bu yaptıklarınızdan dolayı affetmeyecek. Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini kültürünü yok etmenizin hesabını soracaktır” dedi.

Bengihan, KTAMS’ın bu konunun takipçisi olacağını dile getiren

YİĞİT

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit de konuşmasında, ülkede uygulanan vatandaşlık politikalarının Kıbrıs Türk halkının varlığını tehdit eden bir boyut kazandığını iddia etti.

Yiğit, “Geçmişten günümüze UBP hükümetlerinin, ülkemizin nüfusunu göz önünde bulundurmadan, golifa gibi dağıttığı vatandaşlıklar nedeniyle ortaya çıkan yapı Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından hiçbir yurtseverin kabul edebileceği bir yapı değildir.” dedi.

Kıbrıslı Türklerin özgürce düşünerek siyasi iradeyi belirleyen toplum yapısından, bağımlı ve biat eden bir toplum yapısına dönüştürülme ile karşı karşıya olduğunu, kültürün yok olma noktasına getirildiğini savunan Yiğit, hastaneler ve okullarda yoğunluktan dolayı yaşanan sorunlara değindi.

Yiğit, hasta sevklerinden kaynaklanan mali yetersizlikten dolayı kronik hastaların, ilaç ve tahlil kitlerinin dahi tedarik edilemediği bir sağlık kaosu yaşandığını, nüfus yoğunluğunun devlet okullarında öğrencilere eğitimin yeterli seviyede verilmesine engel olduğunu savundu.

Hükümetinin kurulduğu günden itibaren “hak ve adaletten yoksun” şekilde vatandaşlık vererek Kıbrıslı Türkleri kendi ülkelerinde azınlık durumunadüşürme hedefinde ilerlediğini ileri süren Yiğit, bakan Evren’in vatandaşlık işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için “yasa dışı bir şekilde” bakanlıktan emekli olan bir yandaşını daireye getirterek çalıştırdığını iddia etti.

Yiğit, “UBP hükümetlerinin yarattığı bu yapı ile ülkesinden umudunu keserek Avrupa ülkelerine göç etme niyetinde olan binlerce gencimize ve onların ailelerine çağrı yapıyoruz. Sizlerin geleceğini karartmaya çalışanlara karşı açık tavır alınız.” dedi.

Yiğit, gelecek nesilleri düşünerek iradeye sahip çıkma çağrısında bulundu.



