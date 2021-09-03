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Kovid-19 tanısında en güvenilir sonucu PCR testi veriyor

Kovid-19 tanısında kullanılan ve 1-3 saat arasında sonuç veren PCR testinin asıl tanı testi olduğu, 10-15 dakika içinde sonuç alınabilen hızlı tanı testlerinin ise PCR kadar güvenilir olmadığı belirtildi.

03 Eylül 2021 Cuma 09:07
Kovid-19 tanısında en güvenilir sonucu PCR testi veriyor

1-3 saat arasında sonuç veren Polimeraz Chain Reaction ya da Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testi covid-19 belirlemede asıl tanı testi ancak 10-15 dakika içinde sonuç alınabilen hızlı tanı testleri ise PCR kadar güvenilir değil..

Güvenilir ön tanı testlerinin yaygınlaşması, özellikle belirti vermeyen taşıyıcıların saptanıp, izole edilebilmesini sağladığından hem virüsün yayılım hızının düşürüyor hem de asıl tanı testi PCR'ın daha verimli kullanılabilmesini sağlıyor..

PCR testi virüse ait olan RNA'yı gösteriyor, yani virüsün kimliğini kesin olarak ortaya koyuyor

Hızlı tanı testleri hastada virüse ait antijeni ya da virüse karşı gelişen antikoru tespit etmeye yarıyor..

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Hızlı testlerle 10-15 dakika içinde sonuç almak mümkün ancak hatalı pozitif veya negatif çıkma ihtimali var. Hızlı testi negatif çıkan ama hastalık belirtileri gösterenlere akciğer tomografisi yapıldığında hastalığın net olarak saptandığı vakalar mevcut..

Antikor testleri daha güvenilir olsa da burada da virüsün kapıldığı zaman önem kazanıyor. Çünkü virüse karşı antikor gelişimi 5-6 günü bulabiliyor. Bu esnada kişi negatif olarak serbest bırakılırsa hastalığı bulaştırmaya devam eder. 

5-6 kez test sonucu negatif çıkan bazı hastaların yedinci testte pozitif çıktığı durumlar da olabiliyor. Hastalık belirtileri sergileyen kişilerin hızlı tanı testleri negatif çıksa da PCR ile mutlaka teyit edilmesi, duruma göre tomografi yapılması ve bu esnada da izole edilmesi gerekiyor..

Bir kişinin hızlı tanı testinde negatif çıkması ilerleyen süreçte kendisine virüs bulaşmayacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısı ile izolasyon ve hijyen kurallarına sürekli uymak gerekiyor.

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PCR TestAntijen TestHangi Test Daha Güvenilir
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