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Koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132’ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974’e yükseldi.

Koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132’ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974’e yükseldi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:19
Koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen sayısı bin 239’nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974’e çıktı.

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239’a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990’a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.

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Ayrıca, Çin anakarası dışında virüsten etkilenen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye çıktı.

Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde salgının etkisi altındaki kişi sayısı 3 bin 554’e çıkarken, can kaybının 125’i bu eyalette yaşandı.

“Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre, salgın Çin dışında, Tayland’da 14, Japonya’da 7, Singapur’da 5, ABD’de 5, Avustralya, Fransa, Almanya ve Güney Kore’de 4’er, Malezya’da 3, Vietnam’da 2, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka’da 1’er kişide görüldü.

Çin’in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin’i ziyaret etmiş ve salgınla mücadele konusunda güvendikleri ülkeye yardıma hazır olduklarını söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Ghebreyesus ile görüşmesinde, “Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, özgüvenimiz tam, kaynaklarımız var.” ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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