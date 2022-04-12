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Korkunç iddia: 3 yaşındaki kız Kinder kurbanı!

Avrupa’da birkaç ülkede salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Öte yandan Belçika, Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapatmıştı. Son olarak ise İngiltere'de yaşayan Brooklyn-Mai adlı 3 yaşındaki bir kız çocuğunun Kinder yumurta yedikten sonra hayatını kaybetmesi gündeme bomba gibi düştü. Acılı anne, kızının fotoğraflarını paylaşarak hayata nasıl gözlerini yumduğunu anlattı.

12 Nisan 2022 Salı 10:34
Korkunç iddia: 3 yaşındaki kız Kinder kurbanı!

İngiltere'de birçok kişide salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar geri çağırılmıştı. Çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulunmuştu. Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) ise ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapatmıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

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Tüm bu gelişmeler endişeyle takip edilirken İngiltere'den gelen ölüm haberi deprem etkisine neden oldu. İddiaya göre Charlotte Wingfield adlı bir kadının 3 yaşındaki Brooklyn-Mai isimli kızı Kinder Sürpriz yumurta yedikten sonra fenalaştı. Minik kız tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DOKTORLAR SALMONELLADAN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Acılı annenin gözyaşları kızını kaybettiğinden beri dinmedi. Anne Charlotte, yaşadıklarını su sözlerle anlattı: “Kızımı kreşten aldığımda çok kötüydü. Bir şeylerin ters gittiğini anlayarak onu doktora götürdüm. Ateşi 39’un üzerine çıktı. Çok cansız ve hareketsizdi. Bir enfeksiyon kaptığını düşünerek onu doktora götürmüştüm. Ancak doktorlar yediği Kinder çikolatasından salmonella kapmış olabileceğini doğruladı. Maceracı ve aktif kızımın böyle olduğunu görmek ve onu öyle hatırlamak yürek parçalıyor.”

Kızının Kinder Sürpriz yumurta yedikten sonra salmonella kaparak öldüğünü iddia eden anne, yaşadıklarını Facebook üzerinden de paylaştı. Acılı annenin gönderisi onlarca kez paylaşıldı ve birçok yorum aldı.

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