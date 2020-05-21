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Kocaismail'den fitre bağışı çağrısı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail Ramazan Ayı dolayısıyla fitre bağışı için vatandaşa çağrıda bulundu.

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:19
Kocaismail'den fitre bağışı çağrısı
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Kanser Hastaları Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada,  Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak 27 yıldır dimdik ayakta oldukları ve binlerce hastaya, her şekilde hizmet verebilmenin en büyük kaynağı olan fitrelerin mübarek Ramazan ayında yeniden derneğe bağışlanması için vatandaşa çağrıda bulundukları kaydedildi.
 

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Kocaismail, Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:16, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan dernek ofisinin Ramazan Bayramı’na kadar, Arife günü de dahil, her gün 08.00-14.00 saatleri arasında açık olacağını belirtti. Kocaismail, Ramazan Bayramı öncesinde, ihtiyaç sahiplerinin de uygun fiyata giyim bulabilmesi için ise Derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:14, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan ikinci el satış dükkanının da Ramazan Bayramına kadar, Arife Günü de dahil 08.00-14.00 saatleri arasında açık olacağını vurguladı.


 

Son Güncelleme: 21.05.2020 11:26
Anahtar Kelimeler:
KhydRaziye KocaismailFitre Bağış
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