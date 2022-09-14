banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Daire müdürünü kim zehirlemek istemişti!
Daire müdürünü kim zehirlemek istemişti!
Kahraman Halil teminatla serbest!
Kahraman Halil teminatla serbest!
CTP MYK seçildi
CTP MYK seçildi
banner405

Klinik Psikolog Yörük, Ebeveynleri Uyardı

14 Eylül 2022 Çarşamba 13:30
Klinik Psikolog Yörük, Ebeveynleri Uyardı

“Okulla ilgili kaygınızı çocuğa yansıtmayın”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşerî Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Klinik Psikolog Berrak Yörük, ebeveynlerin okulla ilgili kaygısının çocuklara da yansıdığını kaydederek, “Çocuktan önce ebeveynlerin kaygılarını yönetebilmesi gerek” dedi.

Her çocuğun da her çocuğun okula uyum sürecinin de farklı olduğunu belirten Yörük, uyum süreci konusunda çocuğun diğer çocuklarla kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

Berrak Yörük, şu önerilerde bulundu:

“İlk hafta çocuğunuzu okula hangi ebeveyninden daha rahat ayrılıyorsa onun götürmesi ya da servis kullanımı süreci kolaylaştıracaktır. Ebeveynlerin okul konusunda kararlı olup pes etmemesi çok önemlidir. Çocuğunuz direndiğinde veya ağladığında onu eleştiren cümleler kurmak yerine kararlı ve empatik cümleler kurmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Özellikle ilk bir ay boyunca okuldan alacağınız saatler konusunda vereceğiniz saatlere riayet etmeye özen gösterin. Unutmayın ki kaygınızı yansıtırsanız çocuğunuzun okula uyum sürecini istemsizce zorlaştıracaksınız ve kaygılı çocukla baş etmek kolay olmayacak...”

banner360
Son Güncelleme: 14.09.2022 14:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldırım-Atlılar köyleri arasında bulunan çöplükte yangın
Yıldırım-Atlılar köyleri arasında bulunan çöplükte yangın
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Ani ölüm
Ani ölüm
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Döviz kurları
Döviz kurları
Daire müdürünü kim zehirlemek istemişti!
Daire müdürünü kim zehirlemek istemişti!
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Kahraman Halil teminatla serbest!
Kahraman Halil teminatla serbest!
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim