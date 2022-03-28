KKTC’deki uçak bileti fiyatları Güney'dekinin 5 katı

FİYAT FARKI UÇURUM GİBİ…

Güney Kıbrıs’tan 5-19 Nisan tarihleri arasında Baf Havalimanı’ndan Ryan Air ile Londra’nın Stansted Havalimanı’na uçak bilet fiyatı 831 TL (51 Euro) iken ayni tarihlerde KKTC Ercan Havalimanı’ndan THY ile ayni yere 4565 TL, Pegasus Hava Yolları ile 4774 TL. Aradaki fiyat farkı THY’de 3734 TL Pegasus’da 3943 TL.

YURT DIŞINDA OKUYANLAR ARTIK GÜNEYDEN UÇUYOR…

Hollanda’da okuyan bir KKTC’li ailenin çocuğu 7 Mayıs 2022’de Kıbrıs’a gelip ailesini görüp tatil yaptıktan sonra 11 Haziran’da geri döndüğü zaman eğer Güney Kıbrıs’tan bu seyahati gerçekleştirirse 1496 TL (91.78 Euro) öderken, ayni seyahati KKTC’den yaparsa ödeyeceği miktar THY ile 6274 TL, Pegasus Hav Yolları ile de 8103 TL ödemesi gerekecek.



HÜKÜMET BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULMALI…

Ülkemizde uçak bilet fiyatlarının çok pahalı olması vatandaşları neresi ucuz ise oradan uç yönetimine yöneltti. KKTC’de bilet fiyatları adeta cep yakarken, vatandaşlar bu konuda yetkililerin bir önlem almasını istiyor.

KKTC’den yurt dışına girip gelmenin maliyeti Güney Kıbrıs Rum Kesiminden kat kat pahalı konuma geldi. Ada ülkesi olan KKTC’de yükselen uçak bileti fiyatları vatandaşların seyahat etme konusunda önünde baş engeli oluşturuyor.

Sadece vatandaşlar değil ülkemize gelmek isteyen bir çok turist uçak biletlerinin pahalı olmasından dolayı artık güneydeki hava limanlarını kullanmayı seçiyor. Turizmciler ve ülkemizde öğrenim görenler ise uçak bilet fiyatlarından şikâyetçi. Biletlerin çok pahalı olduğunu kaydeden öğrenciler güneyden uçan uçak şirketlerinin bilet fiyatlarını gördüğü zaman adeta şok olduklarını kuzeyden “kazık” yediklerini ifade ediyor.

Kuzey biletlerde 5.5 kat daha pahalı

Güney Kıbrıs’tan 5-19 Nisan tarihleri arasında Baf Havalimanı’ndan Ryan Air ile Londra’nın Stansted Havalimanı’na uçak bilet fiyatı 831 TL (51 Euro) iken ayni tarihlerde KKTC Ercan Havalimanı’ndan THY ile ayni yere 4565 TL, Pegasus Hava Yolları ile 4774 TL. Aradaki fiyat farkı THY’de 3734 TL Pegasus’da 3943 TL.

Aileler de uçak biletlerinden zorda

Hollanda’da okuyan bir KKTC’li ailenin çocuğu 7 Mayıs 2022’de Kıbrıs’a gelip ailesini görüp tatil yaptıktan sonra 11 Haziran’da geri döndüğü zaman eğer güney Kıbrıs’tan bu seyahati gerçekleştirirse 1496 TL (91.78 Euro) öderken, ayni seyahati KKTC’den yaparsa ödeyeceği miktar THY ile 6274 TL, Pegasus Hav Yolları ile de 8103 TL ödemesi gerekecek.

Aileler oluşan fiyat farklarının kabul edilebilir limitlerin çok çok üzerinde olduğunu ifade ederek, artık ceplerindeki paraya göre hareket edecekleri için hangi seçenek daha ucuz ise ona göre uçuş planı yapacaklarını kaydetti. Güneyden uçuşların daha ucuz olduğunu da anlatan aileler, çocuklarına artık güneyden bilet keseceklerini belirtti.



Önlem alınmazsa iki sektör batar

Hükümetlerin turizm ve eğitim adası olma yönünde sürekli ağızlarına doladıkları bu iki sektör de uçak biletlerinin yüksek olması nedeniyle sıkıntıya girecek. Yetkililer bu konuda en kısa zamanda bir tedbir almamaları durumunda vatandaşların yan sıra iki sektörü de zor günler beklediği aşikar…