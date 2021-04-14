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KKTC’deki Mektebim ‘’Neo Kids’’ çatısı altında franchize bir okuldur

Bizler Onur Mandıralı ve Hatice Şonya 2013 yılında “Neo Kids” anaokulu olarak faaliyetlerimize başladık, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde her geçen yıl kendimizi geliştirerek eğitim ve öğretim hedeflerimizi de büyüterek bu yıl ilkokulumuzu da açarak Türkiye’de faaliyet gösteren Mektebim okulları ile de anlaşma imzalayarak Neo Kids Mektebim olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:18
KKTC’deki Mektebim ‘’Neo Kids’’ çatısı altında franchize bir okuldur
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Bizler Onur Mandıralı ve Hatice Şonya 2013 yılında “Neo Kids” anaokulu olarak faaliyetlerimize başladık, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde her geçen yıl kendimizi geliştirerek eğitim ve öğretim hedeflerimizi de büyüterek bu yıl ilkokulumuzu da açarak Türkiye’de faaliyet gösteren Mektebim okulları ile de anlaşma imzalayarak Neo Kids Mektebim olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

2020-2021 eğitim yılında Mektebim Koleji tarafından akredite olarak franchize ilkokulumuzda da eğitime başladık.

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 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlangıcından itibaren gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi eğitim kapsamında öğrencilerimize yenilikçi ve sorgulayıcı bireyler olmaları konusunda eğitim vermekteyiz.

Ancak pandemi nedeniyle bizler de zor bir dönemden geçiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de Faaliyet gösteren Mektebim okullarının eğitim sektöründen çekilmesini bizler de sizlerin yani (MHA HABER)’den öğrendik. Ancak belirtmeliyiz ki Oradaki okulun faaliyetlerini durdurması burada bizlerin uzaktan ve yakından alakası yoktur, çünkü bizler Mektebim okullarının sadece isim hakkını almıştık ve KKTC’de bizim ismimiz NEO KİDS MEKTEBİM olarak tescillenmiştir. Bunun kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

Bizler burada KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın Müfredatını uyguluyoruz. Kısacası bizlerin Mektebim ile bağlantısı sadece ve sadece isim tescilinden ibarettir, bu nedenle de Türkiye’deki mektebim okulları eğitimden çekilmesi burada yani KKTC’de bizleri bağlamamaktadır, biz Neo Kids Mektebim olarak faaliyetlerimize devam etmeyi sürdürüyor ve sürdürmeye de devam edeceğiz.(MHA)

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