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KKTC’de koronavirüse karşı sıkı tedbirler

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:35
KKTC’de koronavirüse karşı sıkı tedbirler
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KKTC’DE KORONAVİRÜSE KARŞI SIKI TEDBİRLER... SAĞLIK BAKANLIĞI EK TEDBİR KARARLARINI AÇIKLADI

YARIN GECEDEN İTİBAREN 4 OCAK TARİHİNE KADAR 22.00-05.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

3 OCAK’A KADAR EVLERDE 10’DAN FAZLA KİŞİ BİR ARAYA GELEMEYECEK

ARTAN VAKALAR ÜZERİNE İLK VE ORTA EĞİTİMDE YARI YIL TATİLİ 4-15 OCAK TARİHLERİNE ÇEKİLDİ

10 OCAK’A KADAR GÜNEY KIBRIS’A TÜM GEÇİŞLER KARANTİNAYA TABİ OLACAK

Ülkede son haftalarda artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı gece belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı dahil bazı sıkı önlemler alındı.

9 Eylül İlkokulu’nda artan vaka sayıları üzerine dün akşam acil toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda ilk ve orta eğitimde yarı yıl tatili 4-15 Ocak tarihlerine çekildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen kararlar kapsamında yarın geceden itibaren 4 Ocak tarihine kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yine yarından itibaren diplomatlar hariç Güney Kıbrıs’tan geleceklerin tümü 10 Ocak tarihine kadar karantinaya tabi olacak.

3 Ocak tarihine kadar evlerde 10’dan fazla kişi bir araya gelemeyecek.  

Ayrıca dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerin 18 Ocak tarihine kadar durduruldu. Bu tarihler arasında uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin sınavları Covid-19 tedbirleri alınmak şartı ile yapılabilecek.

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KOMİTE KARARLARI UYARINCA TEDBİRLERİ BAKANLIK AÇIKLADI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün geceki toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ek tedbirler açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, artan vaka sayıları ve özellikle 9 Eylül İlkokulu’nda görülen Covid-19 vakaları nedeniyle salgının yayılımını durdurmaya yönelik aldığı kararlar şöyle:

“1. 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının 31 Ocak 2021 saat 23.59’a kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

2.9 Eylül İlkokulu’ndaki vakalara ait yakın temaslı olduğu bildirilen kişiler karantina otellerine alınmıştır. Karantinaya alınan kişilerin dışında kalan tüm öğrenci ve öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin 10/01/2021 tarihine kadar ev izolasyonunda kalmalarına karar verilmiştir. Denetimlerde ev karantinası kurallarına uymadığı tespit edilenler hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca yasal işlem başlatılacaktır. Bu aileler belirtilen tarihe kadar evlerine misafir kabul etmeyeceklerdir.

3. KKTC deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verilmiştir.

4. Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin 31/12/2020-18/01/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) durdurulmuştur. Bu tarihler arasında uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin sınavları Covid-19 tedbirleri alınmak şartı ile yapılabilecektir.

5. Güney Kıbrıs’ta son günlerde görülen yoğun vaka artışı nedeni ile 31/12/2020 tarihinden 10/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) diplomatik geçişler hariç tüm geçişler karantinaya tabii olacaktır. Yılbaşı döneminde Güney Kıbrıs’ta çalışmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından karantinasız geçişlerine izin verilen kişilerin izinleri de 10/01/2021 tarihine kadar iptal edilmiştir.

6. 31/12/2020 tarihinden 04/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil)  gece saat 22.00’dan itibaren sabah 05.00’a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulamadan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacaktır.

7. 31/12/2020 tarihinden 03/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil)  evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştır.

8. 29/12/2020 tarih ve 237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle uygulamaya giren açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve bunun gibi her türlü eğlence faaliyetlerinin, işyeri açılış törenlerinin kadar yapılmamasına ilişkin karara ek olarak 03/01/2021 tarihine kadar düğün, sinema, tiyatro,  doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit ve sergi vb. faaliyetlerinin de eklenmesine ve bu faaliyetlerin de durdurulmasına karar verilmiştir.”

Açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 4 Ocak’ta yeniden toplanarak durum değerlendirmesi yapacağı da belirtildi.

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