banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yüksek Mahkeme: İmzasız ihbarları değerlendirmiyoruz!
Yüksek Mahkeme: İmzasız ihbarları değerlendirmiyoruz!
UBP Mars’tan CTP Venüs’ten
UBP Mars’tan CTP Venüs’ten
‘’Buraları kimlere bırakmayı düşünüyorlar?’’
‘’Buraları kimlere bırakmayı düşünüyorlar?’’
Keşke…
Keşke…
banner376

“KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Tüzüğü” hazırlanıyor

KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Tüzüğü’nün hazırlanması için YÖDAK öncülüğünde oluşturulan komite çalışmalarına devam ediyor.

10 Haziran 2021 Perşembe 11:00
“KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Tüzüğü” hazırlanıyor
banner337

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre komite, 15 gün içinde tüzüğe son şeklini vererek, yetkili mercilere iletmeyi hedefliyor.
YÖDAK üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu başkanlığındaki komite KKTC yükseköğretim alanında çeşitli üniversitelerde görev alan 10 akademisyenle birlikte 12 kişilik bir kadro ile çalışmalarını yürütüyor.


AVCI: “HEDEF İLK 500’DE DAHA ÇOK ÜNİVERSİTENİN YER ALMASI”
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, KKTC yükseköğretim alanında ilk hedefin kalite olduğunu, bu sebeple de en iyi 500 üniversite sıralamalarında daha fazla üniversitenin yer alması anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

banner341
Avcı, öğretim üyeliğine atamalarda ve akademik yükseltilmelerde, bu sebeple kriterlerin çıtasının yükseltilip bu kriterlerin uygulanmasında takipçi olacaklarını ifade etti. 
Prof. Dr. Avcı, uluslararasılaşma ve kalite şiarı ile yürünecek bu yolun, kurumsallaşma ve üniversitelerin aktif iş birliği ile gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Komite üyeleri Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, Prof. Dr. Ali Haydar, Prof Dr. Orhan Gemikonaklı, Prof. Dr. Turan Aksoy, Prof. Dr. Pervin İmirzalıoğlu, Prof Dr. Evren Hıncal, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Prof. Dr. Levent Taner, Prof. Dr. Zafer Ağdelen ve Prof. Dr. Oğuz Solyalı’nın katıldığı toplantının ardından, Komite Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu iki yıla yakındır devam eden çalışmaların artık sonuna gelindiğini ve 15 gün içinde bir araya gelinerek tüzük taslağına son şeklinin verileceğini söyledi.

 

banner360
Son Güncelleme: 10.06.2021 11:21
Anahtar Kelimeler:
KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atama Tüzüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-iş uyardı!
Kamu-iş uyardı!
Arıklı, Gaziler Derneği’ni kabul etti
Arıklı, Gaziler Derneği’ni kabul etti
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Rogers: “Okullarına gidemeyen çocukların kampa gidebiliyor olması tutarsızlık”
Rogers: “Okullarına gidemeyen çocukların kampa gidebiliyor olması tutarsızlık”
Başbakan Saner, Kılıçdaroğlu’nu kabul etti
Başbakan Saner, Kılıçdaroğlu’nu kabul etti
Küçükbaş ve büyükbaş hayvan bildirimi için son tarih 30 Haziran
Küçükbaş ve büyükbaş hayvan bildirimi için son tarih 30 Haziran
Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Akkule’ye iki bayrak direğini reddetti
Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Akkule’ye iki bayrak direğini reddetti
Meclis Başkanı Sennaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu kabul etti
Meclis Başkanı Sennaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu kabul etti
Tatar Kılıçdaroğlu’nu kabul etti
Tatar Kılıçdaroğlu’nu kabul etti
Sadıkoğlu: “Gençliğe ve spora her zaman destek verdik”
Sadıkoğlu: “Gençliğe ve spora her zaman destek verdik”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim