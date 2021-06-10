“KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Tüzüğü” hazırlanıyor

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre komite, 15 gün içinde tüzüğe son şeklini vererek, yetkili mercilere iletmeyi hedefliyor.

YÖDAK üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu başkanlığındaki komite KKTC yükseköğretim alanında çeşitli üniversitelerde görev alan 10 akademisyenle birlikte 12 kişilik bir kadro ile çalışmalarını yürütüyor.



AVCI: “HEDEF İLK 500’DE DAHA ÇOK ÜNİVERSİTENİN YER ALMASI”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, KKTC yükseköğretim alanında ilk hedefin kalite olduğunu, bu sebeple de en iyi 500 üniversite sıralamalarında daha fazla üniversitenin yer alması anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Prof. Dr. Avcı, uluslararasılaşma ve kalite şiarı ile yürünecek bu yolun, kurumsallaşma ve üniversitelerin aktif iş birliği ile gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Komite üyeleri Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, Prof. Dr. Ali Haydar, Prof Dr. Orhan Gemikonaklı, Prof. Dr. Turan Aksoy, Prof. Dr. Pervin İmirzalıoğlu, Prof Dr. Evren Hıncal, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, Prof. Dr. Levent Taner, Prof. Dr. Zafer Ağdelen ve Prof. Dr. Oğuz Solyalı’nın katıldığı toplantının ardından, Komite Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu iki yıla yakındır devam eden çalışmaların artık sonuna gelindiğini ve 15 gün içinde bir araya gelinerek tüzük taslağına son şeklinin verileceğini söyledi.



