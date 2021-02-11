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“KKTC Sağlık Sorunları Çözüm Önerileri” GAÜ'de online olarak konuşulacak

11 Şubat 2021 Perşembe 15:38
“KKTC Sağlık Sorunları Çözüm Önerileri” GAÜ'de online olarak konuşulacak
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) planlamış olduğu akademik ve sosyal etkinliklerine konusunda uzman konukları online olarak halk ile buluşturmaya devam ediyor.

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GAÜ Online Etkinlikler kapsamında;12 Şubat Cuma günü saat 13.30'da “KKTC Sağlık Sorunları Çözüm Önerileri” konusu GAÜ Tıp Fakültesi Öğr.Üyesi Prof.Dr.Hasan Acar moderatörlüğünde, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr.Ali Çaygör, GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Ünyarar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nadide Gökçora, Tabib Odası Başkanı Dr.Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr.Ecz. Umut Öksüz ve GAÜ Tıp Fakültesi Öğr.Gör. Dr.Hüseyin Cenkler,  Girne Amerikan Üniversitesi resmi Facebook ve YouTube hesabından canlı yayında olacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiKKTC Sağlık Sorunları Çözüm Önerileri
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