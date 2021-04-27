KKTC İnsan Hakları Derneği’nden Guterres’e mektup

KKTC İnsan Hakları Derneği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek, Cenevre’de bugün başlayan 5+BM gayri resmi toplantıda Kıbrıs Türk tarafının “masaya koyacağı iki devletli çözüm modelini desteklemesini ve Kıbrıslı Türklere yönelik haksız ambargoların kaldırılması çağrısında bulunmasını” istedi.

KKTC İnsan Hakları Derneği Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklama yaparak, derneğin BM Genel Sekreteri Guterres’e gönderdiği mektubu kamuoyu ile de paylaştı. Guterres’e gönderilen mektupta, “50 yılı aşkın bir süredir Kıbrıslı Rumların, federal bir çözüm çatısı altında Kıbrıslı Türkler ile adanın yönetimini ve refahını paylaşmaya hazır olmadığının açıkça ortadadır. Bu nedenle, iki devletli çözüm modelinin masaya konmasının zamanı gelmiştir. Biz, iki devletli çözüm modeline destek vermenizi istiyoruz çünkü bunun dışındaki tüm çözüm modelleri denenmiş ve yıllarca başarısız olmuştur ve ayrıca Kıbrıslı Türkler ambargolar altında mağdur olmuştur” denildi.

“Kıbrıslı Türklerin bir 50 yıl daha Kıbrıslı Rumların federasyon isteyip istemediğine karar vermesini beklemeyeceklerinin” ifade edildiği mektupta, BM Genel Sekreteri Guterres’ten; “masaya konacak iki devletli çözüm modelini desteklemesi ve Kıbrıslı Türkler üzerindeki haksız ambargoların kaldırılması çağrısında bulunması” talep edildi.