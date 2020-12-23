KKTC'de 7 yeni vaka

PİLLİ: "TOPLAM 5 BİN 559 TEST YAPILDI, 7 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI, 12 KİŞİ TABURCU EDİLDİ"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 559 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

23 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 5559

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12



Yapılan Toplam Test Sayısı: 310.855

Toplam Vaka Sayısı: 1440

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1242

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 192

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 157

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:-”