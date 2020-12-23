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KKTC'de 7 yeni vaka

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:14
KKTC'de 7 yeni vaka
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PİLLİ:  "TOPLAM 5 BİN 559 TEST YAPILDI, 7 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI, 12 KİŞİ TABURCU EDİLDİ"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 559 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
23 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 5559 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 
Yerel Vaka Sayısı: 5 
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12 

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Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 310.855
Toplam Vaka Sayısı: 1440 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1242 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 192 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35 
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 157 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:-”

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Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİKoronavirüsKktc
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