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KKTC'de 6'sı yerel 11 yeni vaka

"Toplam 6193 test yapıldı, 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlandı, 26 kişi taburcu edildi" 

30 Mayıs 2021 Pazar 18:47
KKTC'de 6'sı yerel 11 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6193 olup, 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlanmış 26 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 6 kişi ise yerel vakadır. 

4 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Balıkesir-1 / Surlariçi-1/ Kaymaklı-2 

Girne 

Girne Merkez- 2 

30 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6193    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 6  

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.211.071 

Toplam Vaka Sayısı: 7215 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6931 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 251  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 285  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2388 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6428

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Anahtar Kelimeler:
KktcVakaPandemiHastaCovid19
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