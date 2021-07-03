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KKTC'de 49'u yerel 66 pozitif vaka!

"Toplam 8140 test yapıldı, 49'u yerel 66 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi" 

03 Temmuz 2021 Cumartesi 19:22
KKTC'de 49'u yerel 66 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8140 olup, 49'u  yerel 66 pozitif vakaya rastlanmış, 22 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele,1  Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Değirmenlik-1/ Gönyeli-6 / Balıkesir-1 / K.kaymaklı-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-1 / Demirhan-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-2 

Girne 

Girne Merkez- 13/ Dağyolu-2 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-2/ Çatalköy-1/ Alsancak-1/ Karaoğlanoğlu-1 

Gazimağusa 

Çanakkale-2 / Gazimağusa merkez-2 / Kaleiçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Gülseren-1 

İskele 

İskele Merkez-2 

Lefke 

Gaziveren -1 

3 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4   

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13 

Yerel Vaka Sayısı: 49 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.497.043 

Toplam Vaka Sayısı: 8278   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7776 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 467 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 398 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2297  

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 558 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.491

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