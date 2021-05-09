KKTC'de 22'si yerel 34 yeni vaka

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.
9 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 4 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenikent-3 / K.Kaymaklı-1 / Göçmenköy-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2
Girne
Girne Merkez- 3/ Zeytinlik-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-3 / Vadili-1/ Serdarlı-1/ Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1 / Gülseren-1
İskele
İskele Boğaz-1
9 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7060
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9Yerel Vaka Sayısı: 22
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.058.041
Toplam Vaka Sayısı: 6681
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6121
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 529
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 445
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 87
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 106
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1348
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2233