banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Slogan devrimcileri
Slogan devrimcileri
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın hangi yüzünü gösterecek?
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın...
Her şakanın bir ciddiyet payı mevcuttur
Her şakanın bir ciddiyet payı...
Şaka gibisiniz!
Şaka gibisiniz!
banner376

KKTC'de 22'si yerel 34 yeni vaka

Toplam 7060 test yapıldı, 22' yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 47 kişi taburcu edildi" 

09 Mayıs 2021 Pazar 18:56
KKTC'de 22'si yerel 34 yeni vaka
banner337

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 4  kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenikent-3 / K.Kaymaklı-1 / Göçmenköy-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2 

Girne 

Girne Merkez- 3/  Zeytinlik-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-3 / Vadili-1/ Serdarlı-1/ Yeniboğaziçi-1/ Maraş-1 / Gülseren-1 

İskele 

İskele Boğaz-1 

9 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7060 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

banner341
Yerel Vaka Sayısı: 22 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.058.041 

Toplam Vaka Sayısı: 6681 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6121 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 529  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 445 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 87 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 106  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1348 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2233

banner360
Anahtar Kelimeler:
KktcVakaPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: "AB egemenlik talebimizi dikkate almalı"
Tatar: "AB egemenlik talebimizi dikkate almalı"
"Bayramlarda şeker verilen çocuklar gibi gülümsemek istemiyoruz"
"Bayramlarda şeker verilen çocuklar gibi gülümsemek istemiyoruz"
YDP'de sular durulmuyor
YDP'de sular durulmuyor
Çakıcı: “ Tatar çözümsüzlük önerisiyle masayı devirdi"
Çakıcı: “ Tatar çözümsüzlük önerisiyle masayı devirdi"
Halkın Partisi’nden hükümete çağrı
Halkın Partisi’nden hükümete çağrı
Tatar'dan Ercan Havalimanı ile ilgili açıklama
Tatar'dan Ercan Havalimanı ile ilgili açıklama
Arıklı'dan Anneler Günü mesajı
Arıklı'dan Anneler Günü mesajı
Yeni kararlar yarın yürürlükte
Yeni kararlar yarın yürürlükte
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar'dan Anneler Günü mesajı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar'dan Anneler Günü mesajı
Cumhuriyet Meclisi yarın olağanüstü toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın olağanüstü toplanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim