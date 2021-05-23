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KKTC'de 21'i yerel 28 yeni vaka!

"Toplam 6718 test yapıldı, 21'i yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi" 

23 Mayıs 2021 Pazar 18:35
KKTC'de 21'i yerel 28 yeni vaka!
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6718 olup, 21'i yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edilmiştir. 

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne,1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-2 / Göçmenköy-1/ Hamitköy-1 / Kızılay-2  / Surlariçi-3 / Haspolat-2/ Ortaköy-3 


Girne 

Girne Merkez- 5 / Karaoğlanoğlu-1 

Güzelyurt 

Aydınköy-1 

23 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6718 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

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Yerel Vaka Sayısı: 21 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 159. 208  

Toplam Vaka Sayısı: 7087  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6750 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 304   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 276 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 115 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 93 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1373 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5415

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Anahtar Kelimeler:
KktcVakaPANEMİLefkoşaGirne
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