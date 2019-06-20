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KKTC'de 2 buçuk yıl kaçak kaldı

KKTC'de 2 buçuk yıl kaçak kaldı

20 Haziran 2019 Perşembe 17:26
KKTC'de 2 buçuk yıl kaçak kaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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KKTC’de kaçak olarak kalan Bangladeş uyruklu zanlı İsmail İsmail, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlı İsmail İsmail’in K.K.T.C’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 20.06.2019 tarihinde Lefkoşa'da Girne Kapısı’nda yapılan genel kontrolde zanlının 1.01.2017 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edilip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlının K.K.T.C'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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