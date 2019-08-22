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KKTC Avcılık Federasyonu İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları önüne siyah çelenk bıraktı

Federasyon Başkanı Erhan Keser, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a çağrıda bulunarak, “hatalı karardan” dönülmesini talep etti.

KKTC Avcılık Federasyonu İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları önüne siyah çelenk bıraktı

Federasyon Başkanı Erhan Keser, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a çağrıda bulunarak, “hatalı karardan” dönülmesini talep etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:02
KKTC Avcılık Federasyonu İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları önüne siyah çelenk bıraktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu, İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı  önüne siyah çelenk bıraktı.

Federasyon Başkanı Erhan Keser, İçişleri Bakanlığı önünde,  Bakan Ayşegül Baybars’a iletilmek üzere hazırlanan ve Avcılık Federasyonu Başkan ve Yürütme Kurulu, Ağırdağ Boğaz, Akova, Alayköy, Alsancak Aslanköy, Balıkesir, Boğaziçi, Boğaztepe, Bostancı, Büyükkonuk, Cihangir, Çatalköy, Çamlıbel, Değirmenlik, Dikmen Genç, Dilekkaya, Doğancı, Esentepe, Gazimağusa, Gaziveren, Geçitkale, Gönyeli, Güzelyurt, Güvercinlik, Kalkanlı, Karaoğlanoğlu, Lefke, Lefkoşa, Mehmetçik, Minareliköy, Mutluyaka, Paşaköy, Pınarbaşı, Pınarlı, Serdarlı, Taşkent, Topçuköy, Şirinevler, Vadili, Yayla, Yenierenköy, Yeniboğaziçi, Yeniceköy Avcılık ve Atıcılık Birlikleri Başkan ve temsilcilerinin imzası bulunan yazıyı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu’na verdi.

Federasyon Başkanı Erhan Keser, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a çağrıda bulunarak, “hatalı karardan” dönülmesini talep etti.

Keser, Merkezi Av Komisyonu toplantısında alınan kararın hiçe sayılarak Bakanlar Kuruluna İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından farklı önerge götürülmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu toplantısında yaşanan diyaloglardan da rahatsızlık duyduklarını dile getiren Keser, aynı açıklamanın Sağlık Bakanı Ali Pilli için de geçerli olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı önündeki basın açıklamasının ardından Keser ve beraberindeki topluluk Sağlık Bakanlığı’na gidip Bakanlık binası önüne  siyah çelenk bıraktı. 

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“BAKANLAR KURULUNA GÖTÜRÜLEN ÖNERGE FARKLI”

Federasyon Başkanı Erhan Keser tarafından okunan basın açıklamasında  6 Ağustos 2019 tarihli Merkezi Av Komisyonu toplantısında, Federasyon’un önerdiği ve üzerinde uzlaşılan 50, 52, 53, 54, 55 numaralı av bölgelerinin ava açık olacak bir şekilde,  resmi önerge olarak Bakanlar Kurulu’na gitmesi gerekirken,  bu bölgeler kapalı olacak şekilde önerge götürüldüğü kaydedildi.

Mekanizmanın düzgün çalıştırılmayıp, farklı önergenin Bakanlar Kurulunda onaylandığını öğrendiklerini dile getiren Keser şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan bu hatadan geri dönülmesini, Merkezi Av Komisyonu’nda Federasyon’un önerdiği ve onay alan haritanın resmi olarak Bakanlar Kurulu’na sunulmasını ve onaylanmasını, 21 Ağustos 2019 tarihinde yapılan genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonucu talep ederiz”. 

“TALEBİMİZ YERİNE GETİRİLMEZSE EYLEMLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ”

En geç 26 Ağustos Pazartesi  mesai bitimine kadar taleplerinin yerine getirileceğinin  yazılı olarak taraflarına bildirilmesini talep eden Keser, “Talebimizin yerine getirilmemesi halinde eylemlerimizin artarak devam edeceğini bildirir ve mevcut haliyle Bakanlar Kurulundan geçen haritanın meydana getireceği tehlike, bölge avcısının mağduriyeti, daralan bölgelerde yaşanacak av kuşları üzerindeki baskıdan dolayı yaban hayatında oluşacak tahribattan, kaza, vurulma ve kapatılan bölgelerdeki aşırı faşsa popülasyonundan dolayı sulu tarım ve sebze üreticileri ile zeytin üreticilerinin uğrayacağı zarardan biz sorumlu değiliz” dedi. 

“ÇÖZÜM YERİNE TÜMDEN YASAK GETİREN ANLAYIŞ KABUL EDİLEMEZ”

Daha önceden bölgelerin daraltılmasından dolayı yaşanan sorunlara, bölgeleri genişleterek çözüm bulmak yerine, tümden yasak getirerek çözüm bulma anlayışının içinde bulunulan bu çağda kabul edilemez olduğunu belirten Keser, yapılan bu hatalı karardan dolayı suçsuz olan düzgün avcıların da cezalandırıldığını belirti.

 

Son Güncelleme: 22.08.2019 16:41
Anahtar Kelimeler:
Kktc Avcılık FederasyonuSiyah çelenk
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