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KKTC Atıcılık Federasyonu yasal düzenleme yapılmasını istedi

18 Şubat 2022 Cuma 09:45
KKTC Atıcılık Federasyonu yasal düzenleme yapılmasını istedi

“ATICILIK SPORU DURMA NOKTASINA GELDİ”

KKTC Atıcılık Federasyonu, “yasalardaki yetersizlikten, ana spor malzemeleri üzerindeki vergi tarifelerinden dolayı atıcılık sporunun durma noktasına geldiğini” belirtti.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, 6 olimpik ve 7 uluslararası atıcılık branşında faaliyet gösteren Karpaz’dan Lefke’ye üye tüm kulüplerin ve atıcı sporcuların, yaşanan ekonomik zorluklar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine hazırlık amaçlı antrenmanlarını yapamaz duruma geldikleri kaydedildi.

Uzun yıllardır Türkiye milli takımlarında yer alan milli sporcuların çok yüksek miktarlara ulaşan fişek ve plak hedef fiyatları karşısında gerekli antrenmanlarını yapamadıkları kaydedilen açıklamada, “üçüncü ülkelerde KKTC’nin tanıtımına önemli destek veren” havalı ve ateşli silahlar branşlarında faaliyet gösteren kulüplerin ve atıcıların da faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

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Ana malzeme olan atış fişekleri ve diabollar üzerindeki yüksek vergi oranlarının atıcıları spordan uzaklaştırdığı ve poligonları da kapanma noktasına getirdiği ifade edilen açıklamada, yasalarda gerekli tadilatın yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Günümüzde gelişen uluslararası atıcılık sporu emniyet, disiplin ve faaliyetleri çerçevesinde, 2010 yılından beridir yürürlükte olan ilgili yasalarımız (temel prensip 1955 İngiliz Valilik dönemine ait) birçok hususta ülkemiz atıcılık sporunun bilinçli gelişmesine ve ülke tanıtımına engel teşkil etmektedir. Yasalarımızda yapılması gereken tadilat federasyonumuz tarafından hazırlanmış ve ilgili Bakanlık olan İçişleri Bakanlığına 2020 yılında sunulmuş ve günümüze kadar tarafımızdan devamlı gündeme getirilmiş olmasına rağmen, Bakanlık tarafından hiçbir adım atılmamıştır.”

Açıklamada, atıcılık sporunun üzerindeki olumsuzlukların devam etmesi durumunda, tüm tesislerin kapatılacağı ve anahtarların ilgili makamlara teslim edileceği kaydedildi.  

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Son Güncelleme: 18.02.2022 10:04
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