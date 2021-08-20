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KKTC Alevi Kültür Merkezi Pazar Günü “Aşure Lokması” düzenliyor

KKTC Alevi Kültür Merkezi, pazar günü saat 20.00’de Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde “Aşure Lokması” etkinliği düzenleyecek.

20 Ağustos 2021 Cuma 09:30
KKTC Alevi Kültür Merkezi Pazar Günü “Aşure Lokması” düzenliyor

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, Kerbela şehidi Hz. Hüseyin’in, on Muharremde şehit edildiği belirtilerek, İmam Hüseyin’in Kerbela çölünde şehit edilmesiyle Muharrem Orucu’nun Aleviler için bir Matem Orucu olduğu kaydedildi. 
Bu nedenle “Aşure Lokması”nın anlam ve önemine dikkat çekilen açıklamada, Kerbela şehitleri ve 12 imamlar olmak üzere bu yolda canlarını veren bütün şehitlerin anılarına bağlılığın bir gereği olarak aşure pişirildiği aktarıldı.
Aşurenin, 12 günlük yas-ı matem orucu bittikten sonra Kerbela ve diğer bütün şehitlerin için, yollarına bağlılığın, değerlerinin savunucusu olmanın bir gereği olarak yapılıp, pay edildiği ifade edilen açıklamada, “Birlik içinde olup, yolumuza bağlılığı daha yoğun yaşayarak, kardeşlik ve barış duygusuyla yapılıp, paylaşılmaktadır” denildi.

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“Aşure Lokması” etkinliğinin her yıl geleneksel olarak Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yapıldığı hatırlatılan açıklamada, tüm halkın etkinliğe davetli olduğu belirtildi.
Pir Ercan Kazım Özer’in önderlik edeceği etkinlikte, Zakir Süleyman Şaşkara ve Serdar Demir’in de, sahne alarak, deyişler söyleyeceği bildirildi.
 

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Son Güncelleme: 20.08.2021 09:45
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