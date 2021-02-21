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Kızılay, gıda yardımlarına Girne’de devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Muhtarlar Birliği ile birlikte tespit ettiği ihtiyaçlı ailelere yönelik gıda yardımları devam ediyor. 

21 Şubat 2021 Pazar 15:30
Kızılay, gıda yardımlarına Girne’de devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Muhtarlar Birliği ile birlikte tespit ettiği ihtiyaçlı ailelere yönelik gıda yardımları devam ediyor. 

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, İskele ve Dipkarpaz bölgelerinde ikamet eden 1700 aileye dağıtılan gıda paketlerinin ardından Kızılay ekibi Girne’de gıda paketi dağıtımına başladı.

Dağıtımlar öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Girne İlçe Merkezi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kızılay Esentepe Şube Başkanı Mahmut Emen, Yönetim Kurulu Üyesi Esengül Yılmaz, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel, Girne Belediyesi temsilcisi Seran Kaşif ve Kızılay gönüllüsü Bekir Fıstık katıldı. 

Koordinasyon toplantısının ardından Kızılay gönüllüleri, Girne Merkez ve Girne’ye bağlı köylerde ikamet eden ihtiyaç sahipler için temel gıda paketi dağıtımına başladı. 

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Son Güncelleme: 21.02.2021 17:18
Anahtar Kelimeler:
GirneKuzey Kıbrıs Türk Kızılayı
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