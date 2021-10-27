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Kırk Kat Sanat Kağıt Rölyef Atölyesi gerçekleşti

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kurs ve atölye programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) eğitmenleri tarafından verilen eğitimler dün başladı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 14:30
Kırk Kat Sanat Kağıt Rölyef Atölyesi gerçekleşti

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yapılan eğitim çalışmaları çerçevesinde kağıt rölyef atölyesi yapıldı. Çalışmalar bugün filografi atölyesi, yarın ise takı tasarım atölyesiyle devam edecek.

Sınırlı sayıda katılım kabul edilecek atölyeler hakkında bilgi alımı ve kayıtların (0392) 815 15 08 numaralı telefon aracılığıyla yapılabilecek.

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ÜRETİME VE EV EKONOMİSİNE KATKI

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, halkı farklı sanat dallarıyla buluşturmak istediklerini ifade ederek, bu eğitimlerle kadınların kendilerini geliştirme, üretim ve ev ekonomisine katkı sağlamalarına olanak sağlayacağını söyledi.

Güngördü, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu eğitimlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, Girne'ye gelerek bilgilerini paylaşan eğitmenlere ve katılan kursiyerlere teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 27.10.2021 14:46
Anahtar Kelimeler:
Kırk Kat Sanat Kağıt Rölyef Atölyesi
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