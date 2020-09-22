banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1091
ALTIN
469.406
DOLAR
7.6408
STERLİN
9.8329
EURO
8.9707
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Bir sağ lider ilk defa bunu söylüyor!
Bir sağ lider ilk defa...
Su tankerlerinin intikamı...
Su tankerlerinin intikamı...
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
banner376

Kiloluk uyuşturucu operasyonunda 3 kişi daha aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde meselesinde bağlantısı olduğu düşünülen zanlılar Sheriff Mukhtar Kadı, Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Tahir Casun ile İbrahim Yağmur dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Eylül 2020 Salı 14:07
Kiloluk uyuşturucu operasyonunda 3 kişi daha aranıyor
banner337
banner351

(Evrim Kamalı/ Kamalı Haber) Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde meselesinde bağlantısı olduğu düşünülen zanlılar Sheriff Mukhtar Kadı, Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Tahir Casun ile İbrahim Yağmur dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi. Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın bir pusu görevi yaptığını ve zanlı Sheriff Mukhtar Kadı’nın 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’de söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakıldığını ve çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Sevinç mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı Sinan Dilim’in tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Sinan Dilim’in olay gecesi kendi aracıyla uyuşturucuyu bırakan kişiyi Boğaz bölgesine bıraktığının tespit edildiğini ayrıca cep telefonunu kırdığını söyleyip, polise yardımcı olmadığını belirtti. Polis, zanlı Mehmet Alkış’ın uyuşturucu maddeyi bırakan kişinin aracında olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, olay mahalline gidilirken Sinan Dilim’in aracında aranan 2 kişi olduğunu, aralarında tartışma olduğunu ve 2 kişinin araçtan indiğinin tespit edildiğini söyledi. Zanlı Mehmet Alkış’ın cep telefonunun incelemeye alındığını bildiren Sevinç, telefon dökümlerinde söz konusu olayın gerçekleşmesinin ardından zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ile zanlılar Tahir Casun ve İbrahim Yağmur’un konuşmalarının tespit edildiğini vurguladı.

Sevinç, zanlıların arana iki şahsı yasak yollarla Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin de tespit edildiğine dikkat çekerek, meseleyle ilgili aranan üç zanlının olduğunu, zanlıların vermiş olduğu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki edebileceklerini söyledi ve zanlıların aleyhine 6 gün tutukluluk talep etti.

Zanlıların avukatları, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların  soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi KIB-TEK ve EL-SEN’e karşı açmış olduğu davada ara emri aldı
Girne Belediyesi KIB-TEK ve EL-SEN’e karşı açmış olduğu davada ara emri aldı
İş arayanlar ile işverenler "İŞBUL"da buluştu
İş arayanlar ile işverenler "İŞBUL"da buluştu
Mehmetçik İmar Planında Sona Doğru
Mehmetçik İmar Planında Sona Doğru
Merkezi Av Komisyonundan Avcı Eğitimi Almak İsteyen Kişilere Açıklama
Merkezi Av Komisyonundan Avcı Eğitimi Almak İsteyen Kişilere Açıklama
YDP: “su Probleminden Su İdaresini Kurmayanlar Sorumludur“
YDP: “su Probleminden Su İdaresini Kurmayanlar Sorumludur“
Kıbrıslı gazeteci, yazar ve sanatçılardan ortak bildiri: “Birlikte Sevebiliriz Akdeniz”
Kıbrıslı gazeteci, yazar ve sanatçılardan ortak bildiri: “Birlikte Sevebiliriz Akdeniz”
Mağusa’nın yarın elektrik kesintisi olacak
Mağusa’nın yarın elektrik kesintisi olacak
UKÜ’lü Akademisyen ve öğrencisinden büyük başarı
UKÜ’lü Akademisyen ve öğrencisinden büyük başarı
Kırdığı şişeyle yaraladı
Kırdığı şişeyle yaraladı
Ataoğlu:'' DAÜ'nün aldığı "online eğitim kararı" kötü bir haber ve hükümetin beceriksizliğinin bir sonucu''
Ataoğlu:'' DAÜ'nün aldığı "online eğitim kararı" kötü bir haber ve hükümetin beceriksizliğinin bir sonucu''

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim