KIBTES: 2011 sonrası genç öğretmenlerimizin yaşadıkları ekonomik zorluklar ve gasp edilen özlük hakları ivedilikle iyileştirilmelidir

Açıklamada ayrıca, “Eşit işe eşit ücretin evrensel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle; genç öğretmenlerimizin yaşadığı ekonomik zorlukların yanında özlük hakları ile ilgili yaşadıkları bir başka mağduriyet ise 2011 öncesi kamuya giren öğretmenlerin ikinci bir üniversiteyi bitirdiklerinde verilen kademe ilerlemesi hakkının 2011 sonrası göreve başlayan öğretmenlere verilmemesidir. KIBTES; bir önceki hükümet döneminde Meclisimizin gündeminde olduğu bilinen kamu personeli değişiklik yasasında dikkate alınarak bu açık adaletsizliğin ivedilikle düzeltilmesini; geride bıraktığımız aylarda dövizde yaşanan artış ve zamlarla birlikte öğretmenlerimizin enflasyon karşısında halkın ezdirilmemesi gerektiğini; hükümetin bu konuda gerekli düzenlemeleri yapması hususunu kamuoyuna saygıyla duyurmaktadır” ifadelerine de yer verildi.
14 Mart 2022 Pazartesi 19:15
Son Güncelleme: 15.03.2022 08:59