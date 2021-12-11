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Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçılardan ortak sergi

Tekrar buluşuncaya dek’ isimli sergi, Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi'nin prestijli koleksiyonu eşliğinde on iki çağdaş Kıbrıslı kadın sanatçının eserlerini sunuyor.

11 Aralık 2021 Cumartesi 15:00
Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçılardan ortak sergi

Çağdaş sanatçılar, görsel-işitsel enstalasyon ve üç boyutlu karışık medya heykelleri yanı sıra, resim, fotoğraf ve tekstil gibi farklı plastik sanat alanlarından yeni ve mevcut çalışmalarını sergileyecek. Sergi, 18. - 20. yüzyıllarda Kıbrıs'ı ziyaret eden sanatçıların yaptığı tablolar, antika kostümler ve hatıra mahiyetinde eşyalarla birlikte müzenin tamamında, yani her dört katında da yer alacak.

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Sergide yer alan sanatçılar; Alev Adil, Anber Onar, Dicle Özlüses, Dize Kükrer, Evelyn Anastasiou, Gönen Atakol, Koula Savvidou, Lito Kattou, Maria Perendou, Marina Xenofontos, Melina Shukuroglou ve Oya Silbery.

Küratörlüğü Nicos Chr. Pattichis ile Esra Plümer Bardak tarafından yapılan ve Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi (CVAR) tarafından koordine edilen sergi, 16 Aralık 2021 ve 15 Şubat 2022 tarihleri arasında, Salı-Pazar: 09:30-17:00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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Son Güncelleme: 11.12.2021 16:24
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