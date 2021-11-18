Kıbrıslı Türk şarkıcı tehdit mesajları alıyor

Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet, 46 yıl aradan sonra açılan Maraş’ta 'Bulaman' isimli şarkısına video klip çekmesi ve bunun KKTC'nin kuruluş yıldönümünde yayınlanması Rumları kızdırdı.

Nihayet'in Maraş'ta çektiği klip, Kuzey Kıbrıs’ta beğenilirken, Güney Kıbrıs’ta tepkilere neden oldu. Geleneksel ve dijital medya klibin Maraş’ta çekilmesini kınayan yayınlar yaptı.Rumların önde gelen gazetelerinden Cyprus Mail’de Haber oldu, ardından Rum-Yunan yorumları geldi. 'Binalar üzerine yıkılsın, Kıbrıs Yunandır' diyen Rım ve Yunan medyası kin kustu.

ELEŞTİRİ YAĞMURU

Sosyal medya kullanıcıları klibi ‘kötü bir zevkle’ yapıldığı ve adanın bölünmüşlüğünün simgesi haline gelen bir bölgenin hassas doğasına saygı duyulmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Yaklaşık üç buçuk dakika süren müzik klibinde, bir grup gencin şehrin terk edilmiş binaları arasındaki sokaklarda ve kumsalda dans edip şarkı söylediği belirtildi.

'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM'

Sahnede 'Nini' adını kullanan Nihayet Elibol, ölüm tehditleri aldığını belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Rumlardan böylesine ırkçı bir tepki beklemiyordum. Ölüm tehditleri ve mesajları alıyorum. Maraş klip ve Film çekimleri için çok güzel ve turistik bir yer. Rumlar da ziyaret ediyor ve gelenler durmadan fotoğraf ve video çekiyor. Şarkımda siyasi mesaj da vermedim, sadece Maraş’ın tanınmasını istedim, iyi de yaptım. Sanat özgürdür, tek amacım yok sayılan ülkemi ve kardeşlerimin varlığını Dünya’ya duyurmak.'' dedi.