Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği'nden sokağa çıkma yasağı kararına destek

Dernek Başkanı Muhsin Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, ekmeğini şoförlükten kazanan dernek üyeleri olarak bir an önce ülkede hayatın normale dönmesini ve işlerinin başına geçmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Özdemir, daha sağlıklı günlere ulaşmak için başta konulan yasaklara sonrasında ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

