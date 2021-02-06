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Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği'nden sokağa çıkma yasağı kararına destek

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı kararını desteklediğini belirtti.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:45
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği'nden sokağa çıkma yasağı kararına destek
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Dernek Başkanı Muhsin Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, ekmeğini şoförlükten kazanan dernek üyeleri olarak bir an önce ülkede hayatın normale dönmesini ve işlerinin başına geçmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.
Özdemir, daha sağlıklı günlere ulaşmak için başta konulan yasaklara sonrasında ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

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Son Güncelleme: 06.02.2021 15:42
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Yasağı KararıKıbrıs Türk Şoförler Birliği Derneği
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